Секрет экономии на авто: на чем можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае

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Экономия на автомобиле — это не только отказ от лишних поездок, но и грамотный подход к обслуживанию. Прежде чем принимать решения о расходах, важно определить, как долго планируется эксплуатация машины и какие приоритеты в содержании наиболее важны.

Фото: PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP Езда по зимней дороге

Когда можно сэкономить на обслуживании

Если автомобиль планируется продавать в ближайшее время, тратить деньги на капитальный ремонт кузова или двигателя нецелесообразно. В этом случае допустимо использовать более дешевые масла и фильтры.

Однако если машина почти новая или ее продажа не входит в планы, экономия на техобслуживании может привести к серьезным последствиям. Игнорирование даже небольших очагов ржавчины, например, может вызвать развитие коррозии, что повлияет на долговечность автомобиля.

Способы снизить расходы на топливо

Среди доступных методов экономии топлива можно выделить несколько ключевых:

Переход на 92-й бензин (если это позволяет модель автомобиля и рекомендации производителя).

(если это позволяет модель автомобиля и рекомендации производителя). Изменение стиля вождения — плавный разгон и торможение помогают снизить расход топлива.

— плавный разгон и торможение помогают снизить расход топлива. Выбор оптимального маршрута — минимизация пробега позволяет сократить траты на топливо.

— минимизация пробега позволяет сократить траты на топливо. Замена поездок на альтернативные виды транспорта — прогулки, самокат, велосипед или общественный транспорт.

— прогулки, самокат, велосипед или общественный транспорт. Совместные поездки — использование одного автомобиля с коллегами или соседями может существенно сократить расходы.

— использование одного автомобиля с коллегами или соседями может существенно сократить расходы. Использование акций и кешбэка — многие АЗС и банки предлагают выгодные программы, но ими часто пренебрегают.

Что касается установки газобаллонного оборудования, то такой вариант окупится не раньше, чем через 20 тысяч километров пробега.

На чем экономить нельзя

Эксперт подчеркивает, что попытки сэкономить на безопасности могут обернуться серьезными проблемами. В список деталей, на которых нельзя урезать расходы, входят:

Элементы тормозной системы.

Узлы рулевого управления.

Детали подвески.

Кроме того, подбор масел должен соответствовать рекомендациям производителя, включая параметры вязкости и допуска. Нарушение этих требований может привести к быстрому износу двигателя и дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

