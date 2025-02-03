Новые правила для водителей: что изменится в феврале и как это повлияет на ваш кошелек

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В феврале вступают в силу два важных нововведения, которые затронут как дальнобойщиков, так и владельцев автомобилей. Одно из них связано с ростом транспортных расходов, а другое — с борьбой против контрафактных запчастей.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

Тарифы "Платона" снова растут

С 1 февраля 2025 года проезд для грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам станет дороже. Согласно постановлению Правительства РФ № 843, ставка в системе "Платон" вырастет с 3,05 рубля до 3,34 рубля за километр.

На начало 2025 года в системе зарегистрировано более 861 тысячи перевозчиков и почти 2 миллиона грузовиков. По данным Росавтодора, за 2024 год перевозчики внесли в дорожный фонд 52,6 млрд рублей, что позволило отремонтировать 485 км трасс и обновить покрытие на 384 км дорог федерального значения.

Эксперимент по маркировке автозапчастей

В этот же день стартует новый эксперимент — в течение февраля участники рынка смогут тестировать систему маркировки автомобильных запчастей. В проекте задействованы фильтры, свечи зажигания и автостекла.

Пока участие в программе добровольное, но в будущем маркировка может стать обязательной. Согласно пояснительной записке Минпромторга, введение этой меры инициировали российские производители запчастей, стремясь защитить рынок от подделок.

Таким образом, перевозчиков ждет увеличение расходов, а автомобилисты могут рассчитывать на повышение качества запчастей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

