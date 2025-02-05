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Вы думаете, что 98-й бензин лучше? Тогда вам стоит это прочитать

2:26
Авто

Некоторые автолюбители уверены, что замена привычного АИ-95 на АИ-98 поможет снизить расход топлива и даже улучшить работу двигателя. Однако далеко не все знают, к чему это может привести в долгосрочной перспективе.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Что происходит при использовании топлива с высоким октановым числом

Октановое число определяет устойчивость топлива к детонации. Чем оно выше, тем позднее происходит самопроизвольное воспламенение в цилиндрах. Для мощных двигателей с высокой степенью сжатия это критически важно, но что будет, если заливать 98-й бензин в стандартный мотор, рассчитанный на 95-й?

Разовые заправки обычно не приводят к серьезным последствиям, особенно если в баке уже есть топливо с более низким октановым числом. Однако при постоянном использовании АИ-98 в двигателе, рассчитанном на 95-й бензин, можно столкнуться с рядом проблем.

Основные риски использования АИ-98 вместо АИ-95

  1. Повышенная температура сгорания
    Топливо с высоким октановым числом сгорает при более высокой температуре, что увеличивает нагрузку на поршневую группу.

  2. Перегрев двигателя
    Система охлаждения может не справляться с повышенными температурами, что влечет риск перегрева и дорогостоящего ремонта.

  3. Отсутствие ощутимого прироста мощности
    Водитель, надеясь на увеличение производительности, в реальности получит лишь 1-2% прироста мощности, который практически невозможно заметить.

  4. Неоправданные расходы
    98-й бензин стоит дороже, а снижение расхода топлива при его использовании настолько незначительное, что экономии не будет.

Что рекомендуют специалисты

Производители автомобилей указывают оптимальное топливо для конкретной модели в технической документации и на наклейке внутри лючка бензобака. Важно следовать этим рекомендациям, так как использование неподходящего топлива может привести к аннуляции гарантии.

Выбор бензина должен основываться не на мифах, а на технических требованиях двигателя. Если автомобиль рассчитан на 95-й бензин, переход на 98-й не только бесполезен, но и может привести к нежелательным последствиям.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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