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Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ

2:28
Авто

Во время проверки на дороге водители иногда вынуждены останавливаться на значительном удалении от инспектора ГАИ. Причины могут быть разными: полицейского не заметили вовремя, участок дороги оказался заблокирован или не было безопасного места для остановки. Несмотря на отсутствие чётких норм о допустимом расстоянии, водителю важно избегать трёх критических ошибок, которые могут привести к штрафу.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Ошибка №1: Движение задним ходом

Некоторые водители, остановившись далеко от сотрудника ГАИ, пытаются сократить расстояние, двигаясь назад. Однако это нарушение правил дорожного движения. Согласно статье 12.14 КоАП, штраф за движение задним ходом в неположенном месте составляет от 500 до 2500 рублей. Размер санкции зависит от места нарушения: в городе штраф будет меньше, чем на трассе.

Ошибка №2: Выход из машины и самостоятельный подход к инспектору

Водителю может показаться логичным выйти из автомобиля и подойти к полицейскому, чтобы не заставлять его идти лишние метры. Однако это не только ненужное действие, но и потенциально опасное, особенно на загруженной дороге. Официальные правила предписывают оставаться в машине и ждать, пока инспектор сам подойдёт.

Ошибка №3: Уход с места остановки

Если сотрудник ГАИ задерживается и не подходит, у водителя может возникнуть соблазн уехать. Однако такое поведение квалифицируется как неподчинение законному требованию полицейского. В зависимости от обстоятельств нарушение попадает под статьи 12.25 или 19.3 КоАП и влечёт штраф от 500 до 1000 рублей. В некоторых случаях инспектор может объявить погоню, что усложнит ситуацию.

Как правильно действовать

Если вам пришлось остановиться далеко от инспектора, лучше всего:

  • Оставаться в автомобиле и дождаться, пока сотрудник подойдёт сам.
  • Не предпринимать попыток подъехать задним ходом.
  • Не выходить из машины без указания полицейского.

Согласно регламенту МВД, инспектор обязан без промедления подойти к автомобилю, вне зависимости от расстояния остановки. Следование этим простым правилам поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге.

Уточнения

Штраф  — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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