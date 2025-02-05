Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки и палки: чем это может обернуться для здоровья питомца
Идеальный ресторан: критерии выбора для незабываемого ужина
Будут свои экзотические культуры: Невинномысск запускает амбициозный проект
Пять напитков, которые помогут вам достичь идеальной фигуры
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок
Место, где нет толп туристов: удивительный заповедник Чехии, о котором мало кто знает
Как вернуть вкусы детства на вашу кухню: ностальгия в кулинарии
Существуют ли инопланетяне? Уравнение Дрейка и шансы на их поиск

Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит

2:46
Авто

Для исправной работы двигателя внутреннего сгорания необходимо достаточное количество масла. Если его уровень падает, мотор может быстро выйти из строя, а капитальный ремонт обойдётся владельцу в значительную сумму. Однако далеко не все водители регулярно проверяют уровень масла и знают, что делать, если на приборной панели загорается лампа низкого давления масла.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

По словам инженера-двигателиста, появление этой лампы не всегда означает критическую ситуацию. В большинстве случаев мотор ещё можно спасти, если своевременно принять правильные меры.

Первые шаги при загорании лампы масла

Если во время движения загорелась лампа давления масла, необходимо немедленно:

  1. Остановить автомобиль в безопасном месте и заглушить двигатель.
  2. Проверить уровень масла с помощью щупа.
  3. В некоторых случаях проблема может быть связана с неисправностью датчика давления масла, но такие ситуации встречаются редко.

Чаще всего причина заключается в утечке масла, из-за чего его уровень падает до критического минимума.

Что делать, если масла недостаточно

Опытные водители всегда возят с собой небольшой запас масла для экстренного долива. Если масла под рукой нет, возможны несколько решений:

  • Попросить помощи у других водителей — кто-то может поделиться запасами или помочь дотащить машину на буксире.
  • Доехать до ближайшей автозаправочной станции или автомагазина и купить подходящее масло.

Можно ли смешивать разные масла

Если нет возможности найти масло той же марки и вязкости, допускается временное использование другого масла. Однако важно помнить, что смешивание минерального масла с синтетическим или полусинтетическим недопустимо, так как это может привести к необратимым повреждениям двигателя.

Допустимо смешивать синтетическое и полусинтетическое масла, но делать это можно только в крайнем случае и ненадолго. При первой же возможности рекомендуется полностью заменить масло в системе.

Когда эвакуатор — единственный выход

Если масла в двигателе критически мало, а возможности долить подходящую смазку нет, продолжать движение крайне опасно. В этом случае лучше всего воспользоваться эвакуатором. Если такой вариант недоступен, можно попросить помощи у других водителей, чтобы отбуксировать машину до ближайшего сервиса.

Даже если эвакуация требует определённых затрат, это лучше, чем риск полного выхода двигателя из строя. Ремонт после масляного голодания обходится в разы дороже, чем своевременная диагностика и долив масла.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Последние материалы
Пять напитков, которые помогут вам достичь идеальной фигуры
Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок
Место, где нет толп туристов: удивительный заповедник Чехии, о котором мало кто знает
Как вернуть вкусы детства на вашу кухню: ностальгия в кулинарии
Существуют ли инопланетяне? Уравнение Дрейка и шансы на их поиск
В Атлантике обнаружен редчайший полностью чёрный пингвин
Пониженное давление: причины, симптомы и эффективные способы борьбы с гипотонией
Нужно ли есть перед тренировкой? Эксперты развеяли популярные мифы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.