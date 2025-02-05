Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит

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Для исправной работы двигателя внутреннего сгорания необходимо достаточное количество масла. Если его уровень падает, мотор может быстро выйти из строя, а капитальный ремонт обойдётся владельцу в значительную сумму. Однако далеко не все водители регулярно проверяют уровень масла и знают, что делать, если на приборной панели загорается лампа низкого давления масла.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ приборная панель

По словам инженера-двигателиста, появление этой лампы не всегда означает критическую ситуацию. В большинстве случаев мотор ещё можно спасти, если своевременно принять правильные меры.

Первые шаги при загорании лампы масла

Если во время движения загорелась лампа давления масла, необходимо немедленно:

Остановить автомобиль в безопасном месте и заглушить двигатель. Проверить уровень масла с помощью щупа. В некоторых случаях проблема может быть связана с неисправностью датчика давления масла, но такие ситуации встречаются редко.

Чаще всего причина заключается в утечке масла, из-за чего его уровень падает до критического минимума.

Что делать, если масла недостаточно

Опытные водители всегда возят с собой небольшой запас масла для экстренного долива. Если масла под рукой нет, возможны несколько решений:

Попросить помощи у других водителей — кто-то может поделиться запасами или помочь дотащить машину на буксире.

Доехать до ближайшей автозаправочной станции или автомагазина и купить подходящее масло.

Можно ли смешивать разные масла

Если нет возможности найти масло той же марки и вязкости, допускается временное использование другого масла. Однако важно помнить, что смешивание минерального масла с синтетическим или полусинтетическим недопустимо, так как это может привести к необратимым повреждениям двигателя.

Допустимо смешивать синтетическое и полусинтетическое масла, но делать это можно только в крайнем случае и ненадолго. При первой же возможности рекомендуется полностью заменить масло в системе.

Когда эвакуатор — единственный выход

Если масла в двигателе критически мало, а возможности долить подходящую смазку нет, продолжать движение крайне опасно. В этом случае лучше всего воспользоваться эвакуатором. Если такой вариант недоступен, можно попросить помощи у других водителей, чтобы отбуксировать машину до ближайшего сервиса.

Даже если эвакуация требует определённых затрат, это лучше, чем риск полного выхода двигателя из строя. Ремонт после масляного голодания обходится в разы дороже, чем своевременная диагностика и долив масла.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.



