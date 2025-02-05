Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путеводитель по безопасности: какие места в транспорте самые безопасные
На обратной стороне Луны скрывается Гранд-Каньон, образовавшийся за 4 миллиарда лет назад
Собаки и палки: чем это может обернуться для здоровья питомца
Идеальный ресторан: критерии выбора для незабываемого ужина
Будут свои экзотические культуры: Невинномысск запускает амбициозный проект
Пять напитков, которые помогут вам достичь идеальной фигуры
Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок

Skoda Rapid теперь из Китая: как изменился популярный седан

2:06
Авто

Популярный седан Skoda Rapid вернулся на российский рынок, но теперь поставляется из Китая по схеме параллельного импорта. Это та же модель, которая раньше производилась на заводе Volkswagen в Калуге, однако теперь доступна исключительно в кузове седан. Минимальная цена — 2,35 миллиона рублей, что делает его конкурентом LADA Vesta, которая в некоторых комплектациях стоит дороже.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Чем китайский Skoda Rapid отличается от европейского

Хотя китайская версия Rapid практически идентична европейской, есть несколько отличий. Во-первых, в Китае продаётся только седан, тогда как ранее в России был доступен и лифтбек. Во-вторых, изменились передний и задний бамперы, а также решётка радиатора. Эти изменения придают автомобилю более современный внешний вид.

Оснащение и комплектации

Базовая комплектация китайского Skoda Rapid включает:

  • Однозонный климат-контроль
  • Подушки безопасности
  • Антиблокировочную систему тормозов (ABS)
  • Усилитель руля
  • Датчики парковки
  • Камеру заднего вида
  • Контроль скорости
  • Подогрев зеркал
  • Бортовой компьютер
  • Люк на крыше

В некоторых версиях также доступны датчики давления в шинах и встроенный навигатор.

Двигатель и трансмиссия

Все китайские версии Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод — передний.

Стоит ли покупать новый Skoda Rapid

За 2,35 миллиона рублей покупатели получают надёжный городской седан с хорошим оснащением и проверенным качеством сборки. Несмотря на то что модель поставляется из Китая, она остаётся одним из самых доступных иностранных автомобилей на российском рынке. Для тех, кто ищет бюджетный, но комфортный седан, новый Rapid может стать хорошим выбором.

Уточнения

Škoda Rapid автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске
Авто
Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Последние материалы
Пять напитков, которые помогут вам достичь идеальной фигуры
Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок
Место, где нет толп туристов: удивительный заповедник Чехии, о котором мало кто знает
Как вернуть вкусы детства на вашу кухню: ностальгия в кулинарии
Существуют ли инопланетяне? Уравнение Дрейка и шансы на их поиск
В Атлантике обнаружен редчайший полностью чёрный пингвин
Пониженное давление: причины, симптомы и эффективные способы борьбы с гипотонией
Нужно ли есть перед тренировкой? Эксперты развеяли популярные мифы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.