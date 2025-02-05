Skoda Rapid теперь из Китая: как изменился популярный седан

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Популярный седан Skoda Rapid вернулся на российский рынок, но теперь поставляется из Китая по схеме параллельного импорта. Это та же модель, которая раньше производилась на заводе Volkswagen в Калуге, однако теперь доступна исключительно в кузове седан. Минимальная цена — 2,35 миллиона рублей, что делает его конкурентом LADA Vesta, которая в некоторых комплектациях стоит дороже.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Красный автомобиль Skoda Rapid

Чем китайский Skoda Rapid отличается от европейского

Хотя китайская версия Rapid практически идентична европейской, есть несколько отличий. Во-первых, в Китае продаётся только седан, тогда как ранее в России был доступен и лифтбек. Во-вторых, изменились передний и задний бамперы, а также решётка радиатора. Эти изменения придают автомобилю более современный внешний вид.

Оснащение и комплектации

Базовая комплектация китайского Skoda Rapid включает:

Однозонный климат-контроль

Подушки безопасности

Антиблокировочную систему тормозов (ABS)

Усилитель руля

Датчики парковки

Камеру заднего вида

Контроль скорости

Подогрев зеркал

Бортовой компьютер

Люк на крыше

В некоторых версиях также доступны датчики давления в шинах и встроенный навигатор.

Двигатель и трансмиссия

Все китайские версии Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод — передний.

Стоит ли покупать новый Skoda Rapid

За 2,35 миллиона рублей покупатели получают надёжный городской седан с хорошим оснащением и проверенным качеством сборки. Несмотря на то что модель поставляется из Китая, она остаётся одним из самых доступных иностранных автомобилей на российском рынке. Для тех, кто ищет бюджетный, но комфортный седан, новый Rapid может стать хорошим выбором.

Уточнения

Škoda Rapid — автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах.



