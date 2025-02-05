Skoda Rapid теперь из Китая: как изменился популярный седан

Популярный седан Skoda Rapid вернулся на российский рынок, но теперь поставляется из Китая по схеме параллельного импорта. Это та же модель, которая раньше производилась на заводе Volkswagen в Калуге, однако теперь доступна исключительно в кузове седан. Минимальная цена — 2,35 миллиона рублей, что делает его конкурентом LADA Vesta, которая в некоторых комплектациях стоит дороже.
Хотя китайская версия Rapid практически идентична европейской, есть несколько отличий. Во-первых, в Китае продаётся только седан, тогда как ранее в России был доступен и лифтбек. Во-вторых, изменились передний и задний бамперы, а также решётка радиатора. Эти изменения придают автомобилю более современный внешний вид.
Базовая комплектация китайского Skoda Rapid включает:
В некоторых версиях также доступны датчики давления в шинах и встроенный навигатор.
Все китайские версии Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод — передний.
За 2,35 миллиона рублей покупатели получают надёжный городской седан с хорошим оснащением и проверенным качеством сборки. Несмотря на то что модель поставляется из Китая, она остаётся одним из самых доступных иностранных автомобилей на российском рынке. Для тех, кто ищет бюджетный, но комфортный седан, новый Rapid может стать хорошим выбором.
Škoda Rapid — автомобили чешского производителя Škoda Auto. Ранее такое название носили модели компании, дебютировавшие в 1935 и 1984 годах.
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