Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для чего опытные хозяйки кладут лимон в микроволновую печь - кулинарный лайфхак
Дочь Брюса Уиллиса сделала новое заявление о состоянии тяжелобольного отца
Живот станет плоским без диет и изнуряющих тренировок: как для этого ходить и сколько?
Теплый или холодный: какой свет лампы подходит для дома
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40

Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%

1:47
Авто

Бывают моменты, когда автомобиль должен выглядеть идеально, но времени на автомойку просто нет. В таком случае можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут освежить внешний вид машины всего за несколько минут, сообщает "За рулем".

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

1. Очищаем самые заметные места

Первое, что бросается в глаза, — капот, багажник и задний бампер. Они быстрее всего покрываются пылью и грязью. Чтобы быстро привести их в порядок:

  • используйте спрей для экспресс-очистки;
  • протрите поверхности салфеткой из микрофибры.

2. Чистые стёкла — ухоженный вид

Запыленные лобовое стекло, боковые окна и зеркала портят общее впечатление. Протрите их специальной жидкостью для стёкол — так автомобиль сразу станет выглядеть опрятнее.

3. Быстрая уборка в салоне

  • Уберите мусор и ненужные вещи.
  • Вытряхните напольные коврики.
  • Протрите приборную панель и пластиковые детали влажными салфетками, чтобы убрать следы пальцев и пыль.

4. Чистые колёса — моментальное преображение

Грязные колёса мгновенно выдают запущенный вид авто. Чтобы быстро исправить ситуацию:

  • протрите центральную часть дисков;
  • нанесите чернитель для резины, чтобы шины выглядели свежими.

5. Как дольше сохранить чистоту

Чтобы кузов автомобиля оставался чистым дольше, избегайте парковки:

  • под деревьями (смола и листья загрязняют поверхность);
  • рядом с оживлёнными дорогами, где много пыли и грязи.

Эти простые шаги помогут моментально освежить внешний вид машины, когда нет времени на полноценную мойку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40
Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева
Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо
Туристам здесь не рады: какие страны самые негостеприимные?
Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.