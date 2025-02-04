Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%

Бывают моменты, когда автомобиль должен выглядеть идеально, но времени на автомойку просто нет. В таком случае можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут освежить внешний вид машины всего за несколько минут, сообщает "За рулем".
Первое, что бросается в глаза, — капот, багажник и задний бампер. Они быстрее всего покрываются пылью и грязью. Чтобы быстро привести их в порядок:
Запыленные лобовое стекло, боковые окна и зеркала портят общее впечатление. Протрите их специальной жидкостью для стёкол — так автомобиль сразу станет выглядеть опрятнее.
Грязные колёса мгновенно выдают запущенный вид авто. Чтобы быстро исправить ситуацию:
Чтобы кузов автомобиля оставался чистым дольше, избегайте парковки:
Эти простые шаги помогут моментально освежить внешний вид машины, когда нет времени на полноценную мойку.
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