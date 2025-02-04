Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%

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Бывают моменты, когда автомобиль должен выглядеть идеально, но времени на автомойку просто нет. В таком случае можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые помогут освежить внешний вид машины всего за несколько минут, сообщает "За рулем".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

1. Очищаем самые заметные места

Первое, что бросается в глаза, — капот, багажник и задний бампер. Они быстрее всего покрываются пылью и грязью. Чтобы быстро привести их в порядок:

используйте спрей для экспресс-очистки ;

; протрите поверхности салфеткой из микрофибры.

2. Чистые стёкла — ухоженный вид

Запыленные лобовое стекло, боковые окна и зеркала портят общее впечатление. Протрите их специальной жидкостью для стёкол — так автомобиль сразу станет выглядеть опрятнее.

3. Быстрая уборка в салоне

Уберите мусор и ненужные вещи .

. Вытряхните напольные коврики .

. Протрите приборную панель и пластиковые детали влажными салфетками, чтобы убрать следы пальцев и пыль.

4. Чистые колёса — моментальное преображение

Грязные колёса мгновенно выдают запущенный вид авто. Чтобы быстро исправить ситуацию:

протрите центральную часть дисков ;

; нанесите чернитель для резины, чтобы шины выглядели свежими.

5. Как дольше сохранить чистоту

Чтобы кузов автомобиля оставался чистым дольше, избегайте парковки:

под деревьями (смола и листья загрязняют поверхность);

(смола и листья загрязняют поверхность); рядом с оживлёнными дорогами, где много пыли и грязи.

Эти простые шаги помогут моментально освежить внешний вид машины, когда нет времени на полноценную мойку.