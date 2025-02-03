Верховный суд РФ встал на сторону водителей: когда штраф за платную трассу не начисляется

Не всегда просроченная оплата проезда по платной дороге приводит к штрафу. Как отмечает член президиума общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто, в ряде случаев закон позволяет избежать санкций, о чем недавно напомнил Верховный суд РФ, сообщает "За рулем".
Закон допускает увеличение времени на оплату проезда в двух случаях:
По словам Моржаретто, водителей больше волнует стоимость проезда, чем сроки оплаты. Однако несвоевременное внесение платежа может привести к штрафам, если не учитывать нюансы законодательства.
Таким образом, перед поездкой по платным трассам стоит уточнить правила оплаты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата.
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