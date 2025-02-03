Верховный суд РФ встал на сторону водителей: когда штраф за платную трассу не начисляется

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Не всегда просроченная оплата проезда по платной дороге приводит к штрафу. Как отмечает член президиума общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто, в ряде случаев закон позволяет избежать санкций, о чем недавно напомнил Верховный суд РФ, сообщает "За рулем".

Фото: unsplash.com by yns plt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины едут утром по городу

Что влияет на срок оплаты

Закон допускает увеличение времени на оплату проезда в двух случаях:

Выходные и праздничные дни. Если крайний срок оплаты выпадает на нерабочий день, он автоматически продлевается. Система free flow. Если дорога оборудована системой свободного потока движения без шлагбаумов, на оплату даётся дополнительное время. Если задолженность погашена в этот период, штраф аннулируется автоматически.

Что важно знать водителям

По словам Моржаретто, водителей больше волнует стоимость проезда, чем сроки оплаты. Однако несвоевременное внесение платежа может привести к штрафам, если не учитывать нюансы законодательства.

Таким образом, перед поездкой по платным трассам стоит уточнить правила оплаты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата.

