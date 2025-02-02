Что делать, если инспектор требует карту памяти с видеорегистратора: права и обязанности водителя

Ситуация, когда инспектор ДПС просит передать карту памяти с видеорегистратора, может вызвать у водителя вопросы: обязан ли он это делать, законно ли такое требование и как действовать правильно?
Сотрудники ДПС действительно могут изъять карту памяти, но только при соблюдении определённых условий. Законность таких действий регламентируется внутренними правилами МВД и законодательством.
Изъятие возможно, если:
Водитель имеет право уточнить, оформляется ли изъятие по закону. Если инспектор требует карту без понятых, протокола или видеофиксации, передавать её необязательно. В таком случае водитель может настоять на соблюдении всех формальностей или передать копию записи добровольно.
Важно помнить, что изъятие карты памяти без соблюдения законных процедур может расцениваться как превышение полномочий.
Водитель может самостоятельно предоставить записи в ГАИ или пострадавшим, если стал свидетелем ДТП или нарушения. Иногда такие кадры помогают установить виновника аварии или даже спасти чью-то жизнь.
Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
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