Что делать, если инспектор требует карту памяти с видеорегистратора: права и обязанности водителя

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Ситуация, когда инспектор ДПС просит передать карту памяти с видеорегистратора, может вызвать у водителя вопросы: обязан ли он это делать, законно ли такое требование и как действовать правильно?

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеорегистратор в машине

Имеет ли инспектор право требовать карту памяти

Сотрудники ДПС действительно могут изъять карту памяти, но только при соблюдении определённых условий. Законность таких действий регламентируется внутренними правилами МВД и законодательством.

Изъятие возможно, если:

На записи зафиксировано ДТП или правонарушение. Процесс проходит в присутствии двух понятых или фиксируется на видео. Составляется протокол, в котором указываются данные водителя, сведения о карте памяти и причина изъятия. Водителю должна быть предоставлена копия видеозаписи в течение пяти дней, если невозможно сделать это сразу.

Можно ли отказаться передавать карту памяти

Водитель имеет право уточнить, оформляется ли изъятие по закону. Если инспектор требует карту без понятых, протокола или видеофиксации, передавать её необязательно. В таком случае водитель может настоять на соблюдении всех формальностей или передать копию записи добровольно.

Важно помнить, что изъятие карты памяти без соблюдения законных процедур может расцениваться как превышение полномочий.

Как правильно действовать в такой ситуации

Спросить причину изъятия – что конкретно зафиксировано на записи? Попросить предъявить основания – оформление протокола, присутствие понятых. Убедиться, что копия записи останется у вас – если инспектор не может сразу сделать копию, он обязан передать её вам в течение пяти дней. Фиксировать процесс – если возникают сомнения, можно записать разговор с инспектором на видео.

Когда видеозаписи могут быть полезны

Водитель может самостоятельно предоставить записи в ГАИ или пострадавшим, если стал свидетелем ДТП или нарушения. Иногда такие кадры помогают установить виновника аварии или даже спасти чью-то жизнь.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

