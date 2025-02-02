Красная стрелка на светофоре: когда можно ехать прямо, а когда грозит штраф

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Дополнительные секции светофоров на перекрёстках помогают регулировать движение, но нередко вызывают вопросы даже у опытных водителей. Особенно часто возникает ситуация, когда водитель хочет проехать прямо, но стрелка налево горит красным. Можно ли двигаться в таком случае, или это грозит штрафом?

Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ светофор

Как работают светофоры с дополнительными секциями

На перекрёстках с дополнительными секциями светофоры чётко регулируют движение в разных направлениях. Стрелка налево, если она горит красным, запрещает поворот налево, но не всегда запрещает движение прямо. Однако решение зависит от дорожных знаков и разметки.

Когда можно ехать прямо при красной стрелке налево

Если есть основной зелёный сигнал Если основной зелёный горит, а стрелка налево — красная, движение прямо разрешено, если знаки не указывают иное. Если на перекрёстке нет знака "Направление движения по полосам" Если нет знака, который запрещает движение прямо из крайней левой полосы, водитель может двигаться вперёд. Если знак разрешает движение прямо из левого ряда Иногда знак "Направление движения по полосам" допускает движение прямо из левой полосы. В таком случае красная стрелка налево не ограничивает движение вперёд.

Когда ехать прямо нельзя

Если знак предписывает движение только налево Если знак требует двигаться только налево из крайней левой полосы, то при красной стрелке налево движение вперёд запрещено. Если водитель пересекает стоп-линию при красной стрелке Даже если можно ехать прямо, нельзя начинать движение, если загорается красная стрелка налево и основной сигнал не горит зелёным.

Какой штраф за нарушение

За проезд при запрещающем сигнале светофора предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Важно правильно оценивать ситуацию на дороге, чтобы избежать нарушения и возможной аварийной ситуации.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

