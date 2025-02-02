Красная стрелка на светофоре: когда можно ехать прямо, а когда грозит штраф

Дополнительные секции светофоров на перекрёстках помогают регулировать движение, но нередко вызывают вопросы даже у опытных водителей. Особенно часто возникает ситуация, когда водитель хочет проехать прямо, но стрелка налево горит красным. Можно ли двигаться в таком случае, или это грозит штрафом?
На перекрёстках с дополнительными секциями светофоры чётко регулируют движение в разных направлениях. Стрелка налево, если она горит красным, запрещает поворот налево, но не всегда запрещает движение прямо. Однако решение зависит от дорожных знаков и разметки.
Если есть основной зелёный сигнал
Если на перекрёстке нет знака "Направление движения по полосам"
Если знак разрешает движение прямо из левого ряда
Если знак предписывает движение только налево
Если водитель пересекает стоп-линию при красной стрелке
За проезд при запрещающем сигнале светофора предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Важно правильно оценивать ситуацию на дороге, чтобы избежать нарушения и возможной аварийной ситуации.
Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
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