Разворот под запретом: когда можно и нельзя выполнять манёвр, если поворот налево запрещён

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Разворот — один из самых сложных манёвров на дороге, требующий не только знания ПДД, но и оценки реальной обстановки. Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда хотят развернуться, но видят знак 3.18.2 "Поворот налево запрещён". Означает ли это, что разворот тоже под запретом?

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ перекресток

Что говорит закон

Знак 3.18.2 запрещает только поворот налево, но не распространяется на разворот, если рядом нет других ограничений. Это связано с тем, что ПДД рассматривают эти манёвры отдельно:

Поворот налево — изменение направления движения с уходом на другую дорогу.

— изменение направления движения с уходом на другую дорогу. Разворот — выполнение полного поворота на 180 градусов для движения в обратном направлении.

Водитель обязан учитывать только те ограничения, которые чётко указаны знаками. Если запрещён только поворот налево, разворот всё ещё может быть разрешён.

Когда разворот под запретом

Если установлен знак 3.19 "Разворот запрещён" — в этом случае манёвр запрещён прямо и без исключений. Если действует знак 5.15.1 или 5.15.2 "Направление движения по полосам" — если знак указывает только движение прямо, разворот запрещён. Если манёвр создаёт помехи другим участникам движения — даже если знаки позволяют развернуться, водитель должен убедиться, что не создаёт опасности.

Почему важно соблюдать ограничения

Неправильный разворот может привести к столкновению под прямым углом, что особенно опасно. Нарушение требований знаков карается штрафом от 1500 до 2250 рублей, но куда серьёзнее могут быть последствия ДТП, в котором виновником окажется нарушитель.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

