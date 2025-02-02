Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турция — страна кошек: причины необычного отношения к ним
Стали известны детали райдера Гоши Куценко
Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Дайверы не нашли мазута на дне Чёрного моря у Анапы
Семь приёмов макияжа, которые могут значительно прибавить возраст
Маленькая кухня – не приговор! Узнайте, какие решения помогут освободить место
Достигайте максимума: секреты подкормки голубики весной
Красная стрелка на светофоре: когда можно ехать прямо, а когда грозит штраф

Разворот под запретом: когда можно и нельзя выполнять манёвр, если поворот налево запрещён

1:57
Авто

Разворот — один из самых сложных манёвров на дороге, требующий не только знания ПДД, но и оценки реальной обстановки. Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда хотят развернуться, но видят знак 3.18.2 "Поворот налево запрещён". Означает ли это, что разворот тоже под запретом?

перекресток
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перекресток

Что говорит закон

Знак 3.18.2 запрещает только поворот налево, но не распространяется на разворот, если рядом нет других ограничений. Это связано с тем, что ПДД рассматривают эти манёвры отдельно:

  • Поворот налево — изменение направления движения с уходом на другую дорогу.
  • Разворот — выполнение полного поворота на 180 градусов для движения в обратном направлении.

Водитель обязан учитывать только те ограничения, которые чётко указаны знаками. Если запрещён только поворот налево, разворот всё ещё может быть разрешён.

Когда разворот под запретом

  1. Если установлен знак 3.19 "Разворот запрещён" — в этом случае манёвр запрещён прямо и без исключений.
  2. Если действует знак 5.15.1 или 5.15.2 "Направление движения по полосам" — если знак указывает только движение прямо, разворот запрещён.
  3. Если манёвр создаёт помехи другим участникам движения — даже если знаки позволяют развернуться, водитель должен убедиться, что не создаёт опасности.

Почему важно соблюдать ограничения

Неправильный разворот может привести к столкновению под прямым углом, что особенно опасно. Нарушение требований знаков карается штрафом от 1500 до 2250 рублей, но куда серьёзнее могут быть последствия ДТП, в котором виновником окажется нарушитель.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Домашний лимфодренаж: как улучшить состояние кожи без салонов
Красота и стиль
Домашний лимфодренаж: как улучшить состояние кожи без салонов Аудио 
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Последние материалы
Достигайте максимума: секреты подкормки голубики весной
Красная стрелка на светофоре: когда можно ехать прямо, а когда грозит штраф
Кислый кофе — это не всегда плохо: когда кислинка становится изюминкой напитка
Как превратить творог в шедевр: рецепт пончиков, которые не стыдно подать гостям
Ирина Безрукова пристыдила Татьяну Брухунову за зазнайство
Эндокринолог назвала неожиданное полезное свойство огурцов
Россия нарастила объёмы кисломолочной продукции из Казахстана
Красная помада: как создать безупречный макияж губ с этим коварным цветом за 30 секунд
Чешетесь? Возможно, это не так плохо, как вы думали
Цены на польском рынке — турист рассказал о покупках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.