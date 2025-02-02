Разворот под запретом: когда можно и нельзя выполнять манёвр, если поворот налево запрещён

Разворот — один из самых сложных манёвров на дороге, требующий не только знания ПДД, но и оценки реальной обстановки. Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда хотят развернуться, но видят знак 3.18.2 "Поворот налево запрещён". Означает ли это, что разворот тоже под запретом?
Знак 3.18.2 запрещает только поворот налево, но не распространяется на разворот, если рядом нет других ограничений. Это связано с тем, что ПДД рассматривают эти манёвры отдельно:
Водитель обязан учитывать только те ограничения, которые чётко указаны знаками. Если запрещён только поворот налево, разворот всё ещё может быть разрешён.
Неправильный разворот может привести к столкновению под прямым углом, что особенно опасно. Нарушение требований знаков карается штрафом от 1500 до 2250 рублей, но куда серьёзнее могут быть последствия ДТП, в котором виновником окажется нарушитель.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.