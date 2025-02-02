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Маленький пробег — не гарантия идеального состояния: как избежать скрытых дефектов

2:08
Авто

При поиске машины с небольшим пробегом многие покупатели надеются найти почти новый автомобиль по привлекательной цене. Однако не всё так просто, как кажется. Машины с пробегом до 15 000 км могут скрывать множество нюансов, о которых стоит знать заранее.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Почему автомобили с минимальным пробегом появляются на продаже

Анализ объявлений показывает, что такие машины составляют около 10% предложений на рынке. Вопрос в том, почему владельцы готовы расстаться с автомобилем, который едва успел выехать на дорогу? Рассмотрим основные причины.

  1. Параллельный импорт
    Многие из этих машин ввезены в страну неофициальными каналами. Несмотря на то, что их состояние может быть идеальным, владельцы не получают заводскую гарантию, а постановка на учет иногда вызывает сложности.

  2. Тестовые и подменные автомобили
    Автосалоны часто продают машины, использовавшиеся для тест-драйвов или как временный транспорт для клиентов. Они могут выглядеть свежими, но пережили множество нагрузок от разных водителей.

  3. Срочная продажа из-за финансовых проблем
    Некоторые владельцы, взявшие машину в кредит, вскоре понимают, что не могут позволить себе платежи. Они стараются быстро продать автомобиль, иногда умалчивая важные детали.

  4. Скрытые повреждения и восстановленные авто
    Машина могла попасть в ДТП, после чего её восстановили и снова выставили на продажу. Внешне она может выглядеть отлично, но скрытые дефекты могут проявиться позже.

На что обратить внимание при покупке

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит тщательно проверять авто:

  • Запросить историю регистрации и ДТП.
  • Провести диагностику на официальном сервисе.
  • Внимательно изучить документы и юридическую чистоту сделки.

Низкий пробег не всегда означает идеальное состояние. Важно разбираться в деталях, чтобы не переплатить за машину, скрывающую неожиданные проблемы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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