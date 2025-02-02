Маленький пробег — не гарантия идеального состояния: как избежать скрытых дефектов

При поиске машины с небольшим пробегом многие покупатели надеются найти почти новый автомобиль по привлекательной цене. Однако не всё так просто, как кажется. Машины с пробегом до 15 000 км могут скрывать множество нюансов, о которых стоит знать заранее.
Анализ объявлений показывает, что такие машины составляют около 10% предложений на рынке. Вопрос в том, почему владельцы готовы расстаться с автомобилем, который едва успел выехать на дорогу? Рассмотрим основные причины.
Параллельный импорт
Многие из этих машин ввезены в страну неофициальными каналами. Несмотря на то, что их состояние может быть идеальным, владельцы не получают заводскую гарантию, а постановка на учет иногда вызывает сложности.
Тестовые и подменные автомобили
Автосалоны часто продают машины, использовавшиеся для тест-драйвов или как временный транспорт для клиентов. Они могут выглядеть свежими, но пережили множество нагрузок от разных водителей.
Срочная продажа из-за финансовых проблем
Некоторые владельцы, взявшие машину в кредит, вскоре понимают, что не могут позволить себе платежи. Они стараются быстро продать автомобиль, иногда умалчивая важные детали.
Скрытые повреждения и восстановленные авто
Машина могла попасть в ДТП, после чего её восстановили и снова выставили на продажу. Внешне она может выглядеть отлично, но скрытые дефекты могут проявиться позже.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит тщательно проверять авто:
Низкий пробег не всегда означает идеальное состояние. Важно разбираться в деталях, чтобы не переплатить за машину, скрывающую неожиданные проблемы.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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