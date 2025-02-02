Маленький пробег — не гарантия идеального состояния: как избежать скрытых дефектов

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

При поиске машины с небольшим пробегом многие покупатели надеются найти почти новый автомобиль по привлекательной цене. Однако не всё так просто, как кажется. Машины с пробегом до 15 000 км могут скрывать множество нюансов, о которых стоит знать заранее.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

Почему автомобили с минимальным пробегом появляются на продаже

Анализ объявлений показывает, что такие машины составляют около 10% предложений на рынке. Вопрос в том, почему владельцы готовы расстаться с автомобилем, который едва успел выехать на дорогу? Рассмотрим основные причины.

Параллельный импорт

Многие из этих машин ввезены в страну неофициальными каналами. Несмотря на то, что их состояние может быть идеальным, владельцы не получают заводскую гарантию, а постановка на учет иногда вызывает сложности. Тестовые и подменные автомобили

Автосалоны часто продают машины, использовавшиеся для тест-драйвов или как временный транспорт для клиентов. Они могут выглядеть свежими, но пережили множество нагрузок от разных водителей. Срочная продажа из-за финансовых проблем

Некоторые владельцы, взявшие машину в кредит, вскоре понимают, что не могут позволить себе платежи. Они стараются быстро продать автомобиль, иногда умалчивая важные детали. Скрытые повреждения и восстановленные авто

Машина могла попасть в ДТП, после чего её восстановили и снова выставили на продажу. Внешне она может выглядеть отлично, но скрытые дефекты могут проявиться позже.

На что обратить внимание при покупке

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит тщательно проверять авто:

Запросить историю регистрации и ДТП.

Провести диагностику на официальном сервисе.

Внимательно изучить документы и юридическую чистоту сделки.

Низкий пробег не всегда означает идеальное состояние. Важно разбираться в деталях, чтобы не переплатить за машину, скрывающую неожиданные проблемы.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

