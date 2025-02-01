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Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен

2:16
Авто

Автомобильный аккумулятор — это не просто источник питания, а важнейший элемент машины, особенно зимой. Если батарея выходит из строя, без замены не обойтись. Однако далеко не все водители спешат воспользоваться предложениями магазинов по сдаче старого аккумулятора, даже если им обещают скидку на покупку нового. Почему так происходит?

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Как магазины зарабатывают на старых аккумуляторах

Старые АКБ требуют особой утилизации, поскольку содержат токсичные вещества — свинец и кислоты. Их нельзя просто выбросить в мусорный контейнер, но можно сдать в магазин, получив скидку в размере примерно 10% от стоимости новой батареи.

На первый взгляд, это выгодно для покупателя. Однако магазины тоже получают свою прибыль: они не просто продают новые аккумуляторы, но и зарабатывают на сданных батареях, перепродавая их компаниям, занимающимся утилизацией.

Альтернативные способы продажи аккумуляторов

Не все водители спешат отдавать старые АКБ в магазин. Некоторые находят более выгодные способы их сбыта:

  1. Продажа на вторичном рынке
    Многие аккумуляторы, даже после нескольких лет эксплуатации, ещё могут проработать сезон-другой. Их покупают владельцы автомобилей, готовящихся к продаже, и авторынки, где подержанные батареи пользуются спросом.

  2. Сдача в пункты приёма металлолома
    Такие организации часто предлагают за аккумулятор на 25-30% больше, чем автомагазины. Разница особенно заметна для мощных моделей от 90 Ач, где выгода может составлять несколько тысяч рублей.

  3. Ремонт и перепродажа
    В некоторых случаях АКБ можно восстановить — заменить электролит, зарядить, очистить контакты. Такие батареи затем продают дешевле новых, но всё же дороже, чем их принимают на утилизацию.

Стоит ли сдавать аккумулятор в магазин

Для водителей, которые ценят удобство, сдача старой АКБ в магазин — это быстрый и безопасный способ избавиться от ненужного элемента. Но если цель — получить максимальную выгоду, стоит рассмотреть альтернативные варианты.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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