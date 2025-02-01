Как вернуть дворникам былую силу: хитрый метод с проволокой, который работает

Зимой водители часто сталкиваются с тем, что дворники плохо очищают стекло. Причина может быть в ослаблении прижима, но это не значит, что нужно сразу менять поводки. Есть простые способы исправить ситуацию без лишних затрат.
Чаще всего проблема связана с:
Зимой водители часто поднимают дворники, чтобы они не примерзли. Но если оставлять их в таком положении надолго, пружины растягиваются, и щетки перестают плотно прилегать к стеклу.
Простой способ — использовать кухонные весы. Нужно поставить их на стекло и опустить на них дворник. Если давление меньше 1 кг, значит, пружины ослабли, и нужно их немного доработать.
Стяжка пружины проволокой
Установите дворники в вертикальное положение и аккуратно стяните несколько витков пружины тонкой проволокой. Это повысит силу прижима.
Подгибание поводков
Можно слегка подогнуть поводки по направлению к стеклу. Это восстановит плотное прилегание щеток без необходимости разбирать механизм.
Эти простые действия помогут сохранить хорошую видимость на дороге даже в мороз.
Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).
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