Как вернуть дворникам былую силу: хитрый метод с проволокой, который работает

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Зимой водители часто сталкиваются с тем, что дворники плохо очищают стекло. Причина может быть в ослаблении прижима, но это не значит, что нужно сразу менять поводки. Есть простые способы исправить ситуацию без лишних затрат.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Почему стеклоочистители плохо работают

Чаще всего проблема связана с:

конструктивными особенностями поводков и пружин;

использованием некачественных щеток;

естественным износом или ослаблением механизма.

Зимой водители часто поднимают дворники, чтобы они не примерзли. Но если оставлять их в таком положении надолго, пружины растягиваются, и щетки перестают плотно прилегать к стеклу.

Как проверить силу прижима

Простой способ — использовать кухонные весы. Нужно поставить их на стекло и опустить на них дворник. Если давление меньше 1 кг, значит, пружины ослабли, и нужно их немного доработать.

Два простых метода усиления прижима

Стяжка пружины проволокой

Установите дворники в вертикальное положение и аккуратно стяните несколько витков пружины тонкой проволокой. Это повысит силу прижима. Подгибание поводков

Можно слегка подогнуть поводки по направлению к стеклу. Это восстановит плотное прилегание щеток без необходимости разбирать механизм.

Как продлить срок службы дворников зимой

Регулярно очищайте резинки щеток влажными салфетками.

Используйте антиобледенители для стекол и стеклоочистителей.

Не оставляйте дворники поднятыми на длительное время, чтобы избежать ослабления пружин.

Эти простые действия помогут сохранить хорошую видимость на дороге даже в мороз.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. "дворники") — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

