Новая машина уже через три года дешевеет вдвое — список самых невыгодных моделей

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Как только новый автомобиль покидает автосалон, его стоимость начинает снижаться. Однако некоторые модели обесцениваются значительно быстрее других. Для владельцев это становится неприятным сюрпризом, ведь при перепродаже потерять можно до половины от первоначальной цены. В то же время для покупателей вторичного рынка это отличная возможность приобрести почти новый автомобиль по выгодной цене.

Фото: commons.wikimedia.org by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Mazda 6

Рассмотрим 11 моделей, которые быстрее остальных теряют свою стоимость за первые три года эксплуатации.

Mercedes-Benz SL-Class

Этот роскошный кабриолет с многолетней историей отличается шикарным салоном, премиальными опциями и высокой ценой. В базовой комплектации новый Mercedes-Benz SL стоит 12 600 000 рублей, но через три года его можно купить уже за 7 450 000 рублей.

Mercedes-Benz S-Class Cabriolet

Еще один представитель люксового сегмента — S-Class Cabriolet. Первоначальная стоимость — 11 860 000 рублей, но через три года цена падает до 6 850 000 рублей, что делает его выгодным предложением для вторичного рынка.

Jaguar XF

Этот элегантный седан британского производства создавался как конкурент BMW 5-Series и Audi A6. Новый Jaguar XF стоит 11 000 000 рублей, но уже спустя три года его цена падает ниже 5 000 000 рублей.

Mazda 6

Из-за частых обновлений модельного ряда стоимость Mazda 6 быстро снижается. Базовая версия стоит 4 590 000 рублей, но через три года за нее просят всего 2 649 000 рублей.

Audi A6

Популярный бизнес-седан с репутацией надежного автомобиля тоже не удерживает цену. Новая Audi A6 стоит 8 807 000 рублей, но через три года его можно найти за 4 359 000 рублей.

Audi A8

Флагманский седан Audi с богатым оснащением и агрессивным дизайном теряет в цене из-за частых обновлений. Новый Audi A8 стоит 19 700 000 рублей, а через три года его можно купить менее чем за 8 500 000 рублей.

BMW 4-Series

Спортивная модель с премиальным салоном и мощными двигателями быстро теряет цену, особенно в версии кабриолет. Новый BMW 4-Series стоит 12 000 000 рублей, но через три года его продают за 6 499 000 рублей.

BMW 7-Series

Конкурент Mercedes-Benz S-Class, созданный для тех, кто ищет роскошный седан с продвинутыми технологиями. Однако за три года цена падает вдвое: с 18 500 000 рублей до 9 550 000 рублей.

Ford Mustang

Этот культовый пони-кар пользуется популярностью, но быстро теряет стоимость. Новый Mustang стоит 7 800 000 рублей, но через три года его можно найти за 4 000 000 рублей.

Mini Cooper

Несмотря на культовый статус, Mini Cooper плохо сохраняет цену. Новая модель стоит 5 990 000 рублей, а через три года ее можно купить всего за 3 420 000 рублей.

Lamborghini Aventador

Даже среди суперкаров есть модели с высокой амортизацией. Новый Lamborghini Aventador стоит 99 000 000 рублей, но через три года его можно найти за 55 000 000 рублей, что делает его самым быстро обесценивающимся автомобилем в списке.

Если вы планируете покупать новый автомобиль, учитывайте не только его цену, но и амортизацию. Владельцам таких моделей стоит заранее готовиться к значительной потере стоимости при перепродаже, а покупатели вторичного рынка могут найти выгодные предложения среди почти новых авто.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

