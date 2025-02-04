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Стояли в машине без движения, но ГИБДД проверяет документы — законно ли это

2:26
Авто

Многие водители уверены, что если автомобиль стоит припаркованным и не заведен, а человек в нем находится на пассажирском сиденье, то проверка документов ему не грозит. Однако инспектор ГИБДД все же может потребовать предъявить удостоверение личности или другие документы, и для этого есть несколько оснований.

Автопарк
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Автопарк

В каких случаях инспектор может потребовать документы

Сотрудники ГИБДД — это представители полиции, а значит, они обладают правом на проверку документов граждан. Проверку могут проводить не только автоинспекторы, но и полицейские, росгвардейцы и другие силовые структуры.

Причины для проверки документов могут включать:

  • Подозрение в причастности к правонарушению
  • Ориентировка на преступника
  • Проверка личности владельца автомобиля
  • Проверка автомобиля на предмет угона

Таким образом, даже если машина стоит без нарушений и не заведена, инспектор ГИБДД может проверить документы у человека в салоне.

Нужно ли предъявлять водительские права

Теоретически, если машина припаркована и не двигается, у инспектора нет оснований требовать водительское удостоверение, ведь управление в этот момент не осуществляется. Однако он вправе запросить паспорт или другое удостоверение личности.

Когда инспектор может потребовать права

Есть ситуации, когда инспектор ГИБДД может потребовать именно водительские права:

  • Если у него есть основания полагать, что человек только что управлял автомобилем и нарушил ПДД
  • Если машина находится в ориентировке, например, по делу об угоне
  • Если есть информация о том, что человек, находящийся в авто, может быть причастен к преступлению

Обязанности инспектора при проверке

Если инспектор требует документы, он обязан:

  • Представиться и назвать свое звание
  • Объяснить причину проверки
  • Вести себя в рамках закона

Исключение составляет ситуация, когда человек находится в процессе совершения правонарушения — в этом случае инспектор сначала должен предотвратить нарушение, а уже потом объяснять причины своих действий.

Хотя водительские права могут не понадобиться в припаркованном автомобиле, инспектор ГИБДД имеет полное право проверить личность любого человека, находящегося в машине. Отказ от предъявления документов может привести к дополнительным вопросам со стороны полиции.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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