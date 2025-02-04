Стояли в машине без движения, но ГИБДД проверяет документы — законно ли это

Многие водители уверены, что если автомобиль стоит припаркованным и не заведен, а человек в нем находится на пассажирском сиденье, то проверка документов ему не грозит. Однако инспектор ГИБДД все же может потребовать предъявить удостоверение личности или другие документы, и для этого есть несколько оснований.
Сотрудники ГИБДД — это представители полиции, а значит, они обладают правом на проверку документов граждан. Проверку могут проводить не только автоинспекторы, но и полицейские, росгвардейцы и другие силовые структуры.
Причины для проверки документов могут включать:
Таким образом, даже если машина стоит без нарушений и не заведена, инспектор ГИБДД может проверить документы у человека в салоне.
Теоретически, если машина припаркована и не двигается, у инспектора нет оснований требовать водительское удостоверение, ведь управление в этот момент не осуществляется. Однако он вправе запросить паспорт или другое удостоверение личности.
Есть ситуации, когда инспектор ГИБДД может потребовать именно водительские права:
Если инспектор требует документы, он обязан:
Исключение составляет ситуация, когда человек находится в процессе совершения правонарушения — в этом случае инспектор сначала должен предотвратить нарушение, а уже потом объяснять причины своих действий.
Хотя водительские права могут не понадобиться в припаркованном автомобиле, инспектор ГИБДД имеет полное право проверить личность любого человека, находящегося в машине. Отказ от предъявления документов может привести к дополнительным вопросам со стороны полиции.
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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