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Автомобиль без госномера: можно ли доехать до ГИБДД и какие санкции грозят

2:07
Авто

Потеря номерного знака автомобиля — ситуация, с которой может столкнуться каждый водитель. Независимо от причины утраты, важно знать, как правильно действовать, чтобы избежать штрафов и других неприятностей.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Что делать при утере номера

  1. Остановите движение: как только обнаружили пропажу, прекратите поездку. Управление автомобилем без одного или обоих номеров запрещено и грозит штрафом в 5000 рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.
  2. Обратитесь в ГИБДД: сообщите об утере в ближайшее отделение ГИБДД. Там проверят, не были ли номера изъяты или найдены, и предоставят справку о потере.
  3. Закажите дубликаты номеров: обратитесь в специализированную организацию, имеющую лицензию на изготовление государственных регистрационных знаков. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Альтернативный вариант: перерегистрация автомобиля

Если вы подозреваете кражу номеров или хотите получить новые регистрационные знаки, можно провести перерегистрацию автомобиля. Для этого:

  • Подайте заявление в ГИБДД или через портал Госуслуги.
  • Предоставьте необходимые документы: паспорт, ПТС, СТС и полис ОСАГО.
  • Оплатите государственную пошлину.

После завершения процедуры вам выдадут новые номера и обновят документы на автомобиль.

Предупреждение: не используйте поддельные номера

Изготовление или использование фальшивых номерных знаков строго запрещено и может привести к лишению водительских прав на срок до года.

Профилактика потери номеров

  • Надёжное крепление: убедитесь, что номера прочно закреплены с помощью качественных крепежей.
  • Регулярная проверка: периодически осматривайте состояние креплений, особенно после поездок по неровным дорогам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятностей, связанных с утерей или кражей номерных знаков.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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