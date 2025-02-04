Автомобиль без госномера: можно ли доехать до ГИБДД и какие санкции грозят

Потеря номерного знака автомобиля — ситуация, с которой может столкнуться каждый водитель. Независимо от причины утраты, важно знать, как правильно действовать, чтобы избежать штрафов и других неприятностей.
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Что делать при утере номера
Остановите движение: как только обнаружили пропажу, прекратите поездку. Управление автомобилем без одного или обоих номеров запрещено и грозит штрафом в 5000 рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.
Обратитесь в ГИБДД: сообщите об утере в ближайшее отделение ГИБДД. Там проверят, не были ли номера изъяты или найдены, и предоставят справку о потере.
Закажите дубликаты номеров: обратитесь в специализированную организацию, имеющую лицензию на изготовление государственных регистрационных знаков. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Альтернативный вариант: перерегистрация автомобиля
Если вы подозреваете кражу номеров или хотите получить новые регистрационные знаки, можно провести перерегистрацию автомобиля. Для этого:
Подайте заявление в ГИБДД или через портал Госуслуги.
Предоставьте необходимые документы: паспорт, ПТС, СТС и полис ОСАГО.
Оплатите государственную пошлину.
После завершения процедуры вам выдадут новые номера и обновят документы на автомобиль.
Предупреждение: не используйте поддельные номера
Изготовление или использование фальшивых номерных знаков строго запрещено и может привести к лишению водительских прав на срок до года.
Профилактика потери номеров
Надёжное крепление: убедитесь, что номера прочно закреплены с помощью качественных крепежей.
Регулярная проверка: периодически осматривайте состояние креплений, особенно после поездок по неровным дорогам.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неприятностей, связанных с утерей или кражей номерных знаков.