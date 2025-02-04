Новые тенденции угонов: какие бренды пользуются популярностью у преступников

Автомобиль — ценное приобретение для любой семьи, однако риск угона остается значительной проблемой. В 2023 году число угонов в России увеличилось на 15%, при этом более половины случаев (свыше 51%) произошло в Москве и Подмосковье. На втором месте — Самарская область с 7% угонов.
Защита автомобиля от угона — задача непростая. Даже платные парковки и гаражи не гарантируют полной безопасности, хотя риск угона из них ниже. Улица и дворы спальных районов остаются наиболее опасными местами для парковки. Использование блокираторов и маячков может затруднить действия злоумышленников, но не обеспечивает полной защиты, так как угонщики часто знают о таких устройствах и местах их установки.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.