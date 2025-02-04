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Новые тенденции угонов: какие бренды пользуются популярностью у преступников

1:24
Авто

Автомобиль — ценное приобретение для любой семьи, однако риск угона остается значительной проблемой. В 2023 году число угонов в России увеличилось на 15%, при этом более половины случаев (свыше 51%) произошло в Москве и Подмосковье. На втором месте — Самарская область с 7% угонов.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Лидеры среди угоняемых марок

  • Hyundai: около 30-31% всех угонов.
  • Kia: более 18%.
  • АвтоВАЗ: не менее 11%.
  • Mitsubishi: около 4%.
  • Chery и Exeed: около 4%.

Наиболее угоняемые модели

  • Hyundai Santa Fe — 13% угонов.
  • Kia K5 — 11%.
  • Hyundai Tucson — 8%.
  • Hyundai Palisade — 8%.
  • Lada Granta — более 7%.

Защита автомобиля от угона — задача непростая. Даже платные парковки и гаражи не гарантируют полной безопасности, хотя риск угона из них ниже. Улица и дворы спальных районов остаются наиболее опасными местами для парковки. Использование блокираторов и маячков может затруднить действия злоумышленников, но не обеспечивает полной защиты, так как угонщики часто знают о таких устройствах и местах их установки.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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