Водители нашли способ скрыть нарушения — инспекторы уже знают, как с этим бороться

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В последнее время инспекторы ГИБДД замечают, что некоторые водители при остановке для проверки документов сразу же выключают двигатель автомобиля. Такое поведение связано с попытками скрыть определенные нарушения.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Скрытие неисправностей

Одна из причин — стремление водителей скрыть возможные неисправности автомобиля. При выключенном двигателе приборная панель не активна, и инспектор не может увидеть, например, горящий индикатор ABS или другие сигналы о неполадках. Однако такое поведение может вызвать подозрения у инспектора и привести к более детальной проверке транспортного средства.

Отсутствие ремня безопасности

Другая причина заключается в том, что некоторые водители не пристегиваются во время движения. Выключая двигатель сразу после остановки, они надеются избежать штрафа, ссылаясь на пункт 2.1.2 ПДД, который обязывает использовать ремень безопасности только во время движения. Однако инспектор имеет право наложить штраф, заметив, что водитель не был пристегнут, даже если двигатель уже выключен.

Попытки скрыть нарушения путем выключения двигателя при остановке могут привести к обратному эффекту — более тщательной проверке автомобиля и выявлению дополнительных нарушений. Лучше соблюдать правила дорожного движения и поддерживать автомобиль в исправном состоянии.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

