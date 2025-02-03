Дорогие, но ненадежные: список автомобилей, которые требуют ремонта чаще других

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При выборе автомобиля каждый стремится к надежности и минимальным затратам на обслуживание. Однако некоторые популярные модели могут преподнести неприятные сюрпризы своим владельцам. Рассмотрим автомобили, которые часто разочаровывают частыми поломками и дорогим ремонтом.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo XC 90

Porsche Cayenne Turbo

Спортивный кроссовер Porsche Cayenne Turbo привлекает эффектным дизайном и мощным двигателем. Однако у этой модели есть слабые места. В частности, двигатель подвержен появлению задиров, устранение которых требует гильзования стоимостью от 30 тыс. рублей.

Кроме того, система подавления кренов кузова может выйти из строя, а замена стабилизаторов обойдется более чем в 100 тыс. рублей. Также часто выходит из строя тандемный насос гидроусилителя руля, замена которого стоит не менее 40 тыс. рублей.

Land Rover Range Rover III

Land Rover Range Rover III известен своими высокими затратами на обслуживание. Двигатель требует регулярной профилактики, что со временем выливается в значительные суммы. Пневмоподвеска — еще одно уязвимое место: пневмостойки приходится менять уже через 15 тыс. км пробега, что стоит около 90 тыс. рублей за пару, не считая стоимости работы.

Рулевая стойка выходит из строя после 100 тыс. км пробега, а ее замена обойдется более чем в 60 тыс. рублей. После 200 тыс. км пробега требуется замена цепей, что стоит от 350 тыс. рублей. Тормозная система также быстро изнашивается, и замена оригинальных колодок стоит от 15 до 30 тыс. рублей.

Mercedes-Benz S-class IV

Mercedes-Benz S-class IV страдает от проблем с пневмоподвеской. Пневмобаллоны часто выходят из строя, и их замена обходится в круглую сумму. Кроме того, электроника автомобиля может преподнести неприятные сюрпризы, требующие дорогостоящего ремонта.

BMW X5 (E53)

BMW X5 первого поколения (E53) привлекает динамикой и управляемостью, но не отличается надежностью. Проблемы с автоматической коробкой передач, системой охлаждения и электроникой — частые жалобы владельцев. Ремонт этих узлов требует значительных вложений.

Audi Q7

Audi Q7 — роскошный кроссовер, который, однако, может доставить немало хлопот. Пневмоподвеска, сложная электроника и мощные, но капризные двигатели требуют постоянного внимания и значительных затрат на обслуживание.

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg разделяет многие проблемы с Audi Q7, поскольку они построены на одной платформе. Проблемы с пневмоподвеской, электроникой и трансмиссией — не редкость для этой модели.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee известен своими внедорожными качествами, но в городских условиях может доставить проблемы. Проблемы с электроникой, трансмиссией и подвеской требуют значительных затрат на ремонт.

Infiniti FX

Infiniti FX привлекает своим дизайном и динамикой, но не отличается надежностью. Проблемы с подвеской, рулевым управлением и электроникой — частые жалобы владельцев.

Cadillac SRX

Cadillac SRX — стильный кроссовер, который, однако, может разочаровать частыми поломками. Проблемы с двигателем, трансмиссией и электроникой требуют значительных затрат на ремонт.

Volvo XC90

Volvo XC90 известен своим комфортом и безопасностью, но не безупречен в плане надежности. Проблемы с автоматической коробкой передач, электроникой и подвеской могут потребовать дорогостоящего ремонта.

Перед покупкой автомобиля важно тщательно изучить его слабые стороны и оценить потенциальные расходы на обслуживание. Иногда лучше выбрать менее престижную, но более надежную модель, чтобы избежать постоянных визитов на СТО и значительных затрат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

