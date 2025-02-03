Полицейский просит ключи от машины: в каких ситуациях вы обязаны согласиться

Может ли инспектор ГИБДД потребовать у вас автомобиль? Согласно пункту 37 закона "О полиции", сотрудник полиции имеет право использовать транспортные средства граждан в случаях, не терпящих отлагательств. К таким ситуациям относятся:
Важно отметить, что при использовании вашего автомобиля полиция обязана компенсировать понесенные вами расходы или убытки. Для этого рекомендуется зафиксировать факт передачи автомобиля на видео, указав данные сотрудника и его служебное удостоверение. Впоследствии полицейский должен составить акт с подробностями использования вашего транспортного средства.
Отказ предоставить автомобиль может привести к штрафу в размере 500 рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях.
Поли́ция (фр. Police, от др.-греч. ἡ πολιτεία — государство, город) — управление по охране общественного порядка.
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