Полицейский просит ключи от машины: в каких ситуациях вы обязаны согласиться

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Может ли инспектор ГИБДД потребовать у вас автомобиль? Согласно пункту 37 закона "О полиции", сотрудник полиции имеет право использовать транспортные средства граждан в случаях, не терпящих отлагательств. К таким ситуациям относятся:

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Преследование преступников

Доставка пострадавших в медицинские учреждения

Буксировка поврежденных автомобилей с места ДТП

Выезд к месту происшествия

Важно отметить, что при использовании вашего автомобиля полиция обязана компенсировать понесенные вами расходы или убытки. Для этого рекомендуется зафиксировать факт передачи автомобиля на видео, указав данные сотрудника и его служебное удостоверение. Впоследствии полицейский должен составить акт с подробностями использования вашего транспортного средства.

Отказ предоставить автомобиль может привести к штрафу в размере 500 рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Уточнения

Поли́ция (фр. Police, от др.-греч. ἡ πολιτεία — государство, город) — управление по охране общественного порядка.

