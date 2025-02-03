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Знаки власти на дороге: какие номера действительно блатные

Авто

Многие автолюбители замечают на дорогах машины с особыми номерными знаками и задумываются об их значении. Представитель ГИБДД пояснил, что стремление водителей получить такие номера связано с желанием подчеркнуть свой статус и получить преимущества на дороге.

Mercedes G63
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes G63

Мифы и реальность

Существует мнение, что "красивые" номера с одинаковыми буквами или цифрами указывают на принадлежность к властным или силовым структурам. Однако в большинстве случаев такие комбинации лишь подчеркивают социальный статус владельца и не имеют отношения к государственным органам.

Настоящие "блатные" номера

Существуют специальные регистрационные знаки, предназначенные исключительно для автомобилей значимых государственных структур. Многие из этих машин оснащены спецсигналами.

Примеры таких номеров

  • "А-АА": используются в автопарке Администрации Президента РФ.
  • "А-МР97": применяются на автомобилях правительства, Администрации Президента, Совета Федерации, ФСБ и других важных организаций.
  • "-МР77": зарезервированы для МВД, ФСБ и других силовых структур.
  • "Е-КХ": ранее выдавались силовым ведомствам; в народе расшифровываются как "Еду Как Хочу".
  • "К-ОО77": присваиваются автопарку Конституционного суда.
  • "Е-РЕ177": ассоциируются с функционерами и структурами партии "Единая Россия".

Интересно, что многие лица, связанные с властью и силовыми структурами, предпочитают не выделяться и используют обычные номера на личных автомобилях.

Хотя "красивые" номера часто воспринимаются как символы статуса, большинство из них не имеют отношения к государственным органам. Настоящие "блатные" номера предназначены для определенных структур и не доступны для общего пользования.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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