Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна Атлантики — обнаружены неизвестные подводные объекты
Ароматный пирог с яблоками: лучший рецепт для уютного вечера
Красота в вашем доме: удивительные цветущие комнатные растения
Это комнатное растение требует минимального внимания и приносит много пользы в дом
Как создать офисный гардероб, который сочетает элегантность и комфорт?
Где отметить День всех влюблённых — топ-курорты для пар
Садальский порекомендовал к просмотру новый американский сериал
Обслуживание автомобилей в России подорожало на 30%: автоэксперт Тимашов назвал причины
Без риска для здоровья: как выбрать фитнес-клуб и не пожалеть?

Цветные полосы на резине: разбираемся, есть ли от них польза водителям

1:36
Авто

Многие автовладельцы замечали на новых шинах разноцветные полосы и задумывались об их значении. Существует множество мифов и предположений, связанных с этой маркировкой.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Распространенные заблуждения

  • Износостойкость резины: некоторые считают, что цветные полосы указывают на долговечность шины. Однако это не так, поскольку эти отметки стираются в процессе эксплуатации.
  • Обозначение брака или типа материала: другие полагают, что полосы сигнализируют о дефектах или составе резины. Это также неверно.

Истинное назначение полос

На этапе производства, когда протектор представляет собой длинное резиновое полотно, на него наносят цветные полосы. После этого полотно разрезают на части, соответствующие размеру одной шины, и передают в сборочный цех. Сборщики используют эти полосы для определения размера и типа будущей покрышки.

Использование полос вне завода

Хотя эти маркировки не предназначены для потребителей, опытные водители обращают на них внимание при выборе шин. Сочетание цветов и количество полос часто одинаковы в пределах одной партии, что позволяет определить однородность характеристик всех колес.

Цветные полосы на шинах — это производственная маркировка, облегчающая процесс сборки. Для потребителей они не несут значимой информации, но могут быть использованы для подбора однородных шин из одной партии.

Уточнения

Рези́на (от лат. resina «смола») — эластичный материал, получаемый вулканизацией натурального или синтетических каучука — смешиванием с вулканизирующим веществом (обычно серой или органическими пероксидами) с последующим нагревом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Овощи
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать? Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Наука и техника
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Секрет долголетия известного инвестора Уоррена Баффета
Готовим котлеты без жарки: вкусно, сочно и без вреда для фигуры
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Ошибки алкотестера: почему даже трезвый водитель рискует получить штраф
Сода и уксус: дуэт, который спасёт ваш ковёр от любых пятен
Китай готовит альтернативу Starlink
Сергей Лазарев вжился в роль аборигена Перу на озере Титикака
В чём разница между мезотерапией и биоревитализацией?
Подготовка тела к лету: пять шагов к идеальной форме
Экономист Федоров спрогнозировал, когда ждать снижения цен на продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.