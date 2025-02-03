Цветные полосы на резине: разбираемся, есть ли от них польза водителям

1:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы замечали на новых шинах разноцветные полосы и задумывались об их значении. Существует множество мифов и предположений, связанных с этой маркировкой.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Распространенные заблуждения

Износостойкость резины: некоторые считают, что цветные полосы указывают на долговечность шины. Однако это не так, поскольку эти отметки стираются в процессе эксплуатации.

Обозначение брака или типа материала: другие полагают, что полосы сигнализируют о дефектах или составе резины. Это также неверно.

Истинное назначение полос

На этапе производства, когда протектор представляет собой длинное резиновое полотно, на него наносят цветные полосы. После этого полотно разрезают на части, соответствующие размеру одной шины, и передают в сборочный цех. Сборщики используют эти полосы для определения размера и типа будущей покрышки.

Использование полос вне завода

Хотя эти маркировки не предназначены для потребителей, опытные водители обращают на них внимание при выборе шин. Сочетание цветов и количество полос часто одинаковы в пределах одной партии, что позволяет определить однородность характеристик всех колес.

Цветные полосы на шинах — это производственная маркировка, облегчающая процесс сборки. Для потребителей они не несут значимой информации, но могут быть использованы для подбора однородных шин из одной партии.

Уточнения

Рези́на (от лат. resina «смола») — эластичный материал, получаемый вулканизацией натурального или синтетических каучука — смешиванием с вулканизирующим веществом (обычно серой или органическими пероксидами) с последующим нагревом.

