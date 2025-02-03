Цветные полосы на резине: разбираемся, есть ли от них польза водителям

Многие автовладельцы замечали на новых шинах разноцветные полосы и задумывались об их значении. Существует множество мифов и предположений, связанных с этой маркировкой.
На этапе производства, когда протектор представляет собой длинное резиновое полотно, на него наносят цветные полосы. После этого полотно разрезают на части, соответствующие размеру одной шины, и передают в сборочный цех. Сборщики используют эти полосы для определения размера и типа будущей покрышки.
Хотя эти маркировки не предназначены для потребителей, опытные водители обращают на них внимание при выборе шин. Сочетание цветов и количество полос часто одинаковы в пределах одной партии, что позволяет определить однородность характеристик всех колес.
Цветные полосы на шинах — это производственная маркировка, облегчающая процесс сборки. Для потребителей они не несут значимой информации, но могут быть использованы для подбора однородных шин из одной партии.
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