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Ошибки алкотестера: почему даже трезвый водитель рискует получить штраф

2:16
Авто

Представьте ситуацию: вы не употребляли ни капли алкоголя, но алкотестер показывает превышение допустимой нормы. Это может произойти с каждым водителем, даже с теми, кто полностью воздерживается от спиртного. В такой ситуации важно не паниковать, а разобраться в возможных причинах и знать, как действовать.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Причины ложноположительных результатов алкотестера

  • Погрешности устройства: современные алкотестеры могут давать завышенные показатели в 20-23% случаев. Хотя обычно отклонения незначительны, в некоторых ситуациях это может привести к ложному "положительному" результату.
  • Употребление определённых продуктов и напитков:
    • Лекарственные препараты: настойки и сиропы на спиртовой основе могут повысить уровень алкоголя в организме.
    • Безалкогольные напитки: квас, энергетики, кумыс, безалкогольное пиво и даже кефир содержат небольшое количество алкоголя, способное повлиять на показания алкотестера.
    • Кондитерские изделия: некоторые сладости и десерты могут содержать спирт или способствовать его выработке в организме.
    • Ополаскиватели для рта: многие из них содержат спирт, который может временно повысить уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе.
  • Физиологические особенности: у некоторых людей организм самостоятельно вырабатывает больше этанола, особенно при стрессе или курении.
  • Неисправность алкотестера: технические сбои или неправильная калибровка устройства могут привести к неверным показаниям.

Как действовать при ложноположительном результате

  • Сохраняйте спокойствие: не вступайте в конфликт с инспектором.
  • Требуйте медицинского освидетельствования: если вы уверены в своей трезвости, настаивайте на проведении проверки в медицинском учреждении.
  • Знайте свои права: вы имеете право пройти повторное освидетельствование в течение 5 часов, если результаты предыдущих проверок вызывают сомнения.

Помните, что знание своих прав и причин возможных ошибок алкотестера поможет вам уверенно действовать в подобных ситуациях и защитить себя от необоснованных обвинений.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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