Где купить авто дешевле в 2025 году: цены на машины растут — как успеть сэкономить

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Уже в феврале 2025 года на российском рынке появятся автомобили нового модельного года. Однако покупателям стоит быть готовыми к повышению цен, обусловленному колебаниями курса валют, ростом логистических расходов и инфляцией. Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отмечает, что эти факторы неизбежно скажутся на стоимости новых машин.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Когда ждать новые модели

Февраль 2025 года: в автосалонах появятся автомобили российской сборки.

Март 2025 года: ожидается поступление импортных моделей.

По словам генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, на ценообразование влияют утилизационный сбор и курс национальной валюты. При стабильной внешнеэкономической ситуации прогнозируется повышение цен на 10-12% в течение года.

Прогнозы дилеров

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщает, что до середины марта 2025 года ожидается корректировка цен на новые автомобили. Рост цен затронет все бренды, однако у марок с высокой степенью локализации производства в России он будет менее заметен.

Официальные дилеры прогнозируют увеличение цен на 6-7% в первом квартале, тогда как автомобили, ввезенные по параллельному импорту, могут подорожать быстрее. В среднем, в 2025 году стоимость автомобилей возрастет на 7-10%.

Факторы, влияющие на рост цен

Утилизационный сбор: планируется повышение ставок, что отразится на конечной стоимости автомобилей.

Курс национальной валюты: колебания курса рубля влияют на цены как отечественных, так и импортных машин.

Логистические расходы: увеличение затрат на транспортировку и доставку автомобилей.

Инфляция: общий рост цен на товары и услуги в стране.

Таким образом, покупателям стоит учитывать предстоящие изменения на автомобильном рынке и планировать приобретение автомобиля с учетом ожидаемого роста цен.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

