Передали руль другу без прав? Теперь штраф заплатит не только он — вот к чему нужно быть готовым

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда документы остались дома. Стоит ли в таком случае продолжать движение или лучше срочно вернуться за правами? Разбираемся, какие последствия могут ожидать забывчивых автомобилистов и как избежать неприятностей.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина за рулём

Чем грозит езда без водительского удостоверения

Если водителя без документов остановит инспектор, возможны разные варианты развития событий. Наказание зависит от того, есть ли у вас вообще действующие права:

Если прав у вас нет (никогда не получали или были лишены) — штраф от 5 000 до 15 000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ). В этом случае автомобиль могут отправить на штрафстоянку, если рядом нет человека с правами, который сможет сесть за руль.

— штраф (статья 12.7 КоАП РФ). В этом случае автомобиль могут отправить на штрафстоянку, если рядом нет человека с правами, который сможет сесть за руль. Если права есть, но остались дома — штраф минимальный, всего 500 рублей.

Как доказать, что права у вас есть

Даже если водительское удостоверение осталось дома, инспектор может проверить информацию через базу данных. Для этого достаточно предъявить любой документ, удостоверяющий личность, например, паспорт. По тому же принципу проверяют свидетельство о регистрации (СТС).

Что делать, если документы забыл не только водитель, но и владелец авто

Если за рулем находится человек, у которого нет с собой прав, то штраф составит 500 рублей. Однако владелец машины тоже может быть наказан — ему грозит штраф 3 000 рублей за передачу управления лицу без документов.

Дополнительные санкции возможны, если водитель не вписан в страховку ОСАГО (при наличии ограниченной страховки). В таком случае придется заплатить еще 500 рублей штрафа.

Электронные документы — альтернатива бумажным

В экстренной ситуации может помочь приложение "Госуслуги Авто", которое позволяет хранить водительское удостоверение и СТС в цифровом виде. Хотя закон пока не приравнивает электронные документы к бумажным, инспекторы нередко принимают их в качестве подтверждения, что права действительно существуют.