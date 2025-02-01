Передали руль другу без прав? Теперь штраф заплатит не только он — вот к чему нужно быть готовым

Каждый водитель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда документы остались дома. Стоит ли в таком случае продолжать движение или лучше срочно вернуться за правами? Разбираемся, какие последствия могут ожидать забывчивых автомобилистов и как избежать неприятностей.
Если водителя без документов остановит инспектор, возможны разные варианты развития событий. Наказание зависит от того, есть ли у вас вообще действующие права:
Даже если водительское удостоверение осталось дома, инспектор может проверить информацию через базу данных. Для этого достаточно предъявить любой документ, удостоверяющий личность, например, паспорт. По тому же принципу проверяют свидетельство о регистрации (СТС).
Если за рулем находится человек, у которого нет с собой прав, то штраф составит 500 рублей. Однако владелец машины тоже может быть наказан — ему грозит штраф 3 000 рублей за передачу управления лицу без документов.
Дополнительные санкции возможны, если водитель не вписан в страховку ОСАГО (при наличии ограниченной страховки). В таком случае придется заплатить еще 500 рублей штрафа.
В экстренной ситуации может помочь приложение "Госуслуги Авто", которое позволяет хранить водительское удостоверение и СТС в цифровом виде. Хотя закон пока не приравнивает электронные документы к бумажным, инспекторы нередко принимают их в качестве подтверждения, что права действительно существуют.
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