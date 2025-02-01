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Какие транспортные средства скрывает ваша категория B? Секреты, о которых вы не знали

2:40
Авто

Права категории B открывают доступ не только к легковым автомобилям, но и к другим видам транспорта. Однако у многих водителей остаются вопросы: что именно можно водить с таким удостоверением? Разбираемся в нюансах.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Легковые автомобили и прицепы

Категория B позволяет управлять автомобилями, масса которых не превышает 3500 кг, а количество пассажирских мест (кроме водительского) — не более восьми. Кроме того, допускается буксировка прицепа:

  • если его масса не превышает 750 кг - дополнительных условий нет,
  • если прицеп тяжелее, он должен быть оснащён тормозной системой, а его масса не должна превышать массу автомобиля без груза.

Квадрициклы и трициклы

Категория B также даёт право на управление транспортными средствами категории B1 с автомобильной посадкой, к которым относятся:

  • Трициклы - лёгкие автомобили на трёх колёсах, выпускаемые крупными брендами.
  • Квадрициклы - четырёхколёсные транспортные средства с мотоциклетными компонентами, схожие по управлению с легковым авто.

Ранее для управления квадроциклами требовалась отдельная категория, но с 25 декабря 2023 года права категории B позволяют водить определённые самоходные машины, в том числе мотовездеходы и снегоходы.

Внедорожный транспорт

Теперь с водительским удостоверением категории B можно законно управлять самоходными транспортными средствами, включая квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы. Однако есть условия:

  • эксплуатировать технику можно на основании официального договора (например, аренды),
  • перед началом движения владельцу необходимо провести инструктаж по технике безопасности.

Скутеры, мотороллеры и минибайки

Категория B также даёт право на управление лёгкими двух- и четырёхколёсными транспортными средствами, если они соответствуют следующим требованиям:

  • объём двигателя не более 50 куб. см,
  • максимальная скорость до 50 км/ч,
  • масса не превышает 350 кг.

Если транспорт выходит за эти параметры, потребуется отдельная категория — A или A1.

Категория B охватывает гораздо больше транспортных средств, чем просто легковые автомобили. С такими правами можно управлять квадрициклами, трициклами, легкими мотовездеходами и даже буксировать прицепы. Главное — соблюдать установленные ограничения, чтобы избежать проблем с законом.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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