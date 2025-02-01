Какие транспортные средства скрывает ваша категория B? Секреты, о которых вы не знали

Права категории B открывают доступ не только к легковым автомобилям, но и к другим видам транспорта. Однако у многих водителей остаются вопросы: что именно можно водить с таким удостоверением? Разбираемся в нюансах.
Категория B позволяет управлять автомобилями, масса которых не превышает 3500 кг, а количество пассажирских мест (кроме водительского) — не более восьми. Кроме того, допускается буксировка прицепа:
Категория B также даёт право на управление транспортными средствами категории B1 с автомобильной посадкой, к которым относятся:
Ранее для управления квадроциклами требовалась отдельная категория, но с 25 декабря 2023 года права категории B позволяют водить определённые самоходные машины, в том числе мотовездеходы и снегоходы.
Теперь с водительским удостоверением категории B можно законно управлять самоходными транспортными средствами, включая квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы. Однако есть условия:
Категория B также даёт право на управление лёгкими двух- и четырёхколёсными транспортными средствами, если они соответствуют следующим требованиям:
Если транспорт выходит за эти параметры, потребуется отдельная категория — A или A1.
Категория B охватывает гораздо больше транспортных средств, чем просто легковые автомобили. С такими правами можно управлять квадрициклами, трициклами, легкими мотовездеходами и даже буксировать прицепы. Главное — соблюдать установленные ограничения, чтобы избежать проблем с законом.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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