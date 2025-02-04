ГАИ остановила на рейде? Проверьте, соблюдены ли эти 3 условия

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Никто не хочет встречи с сотрудниками ГАИ, особенно во время рейдов на выявление пьяных водителей. В такой ситуации инспекторы проверяют практически всех подряд. Но мало кто знает, что водитель имеет законное право отказаться от прохождения теста на алкоголь, если процедура проводится с нарушениями.

Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain пьяный водитель

Можно ли отказаться от проверки на алкоголь

Да, но только если инспектор не соблюдает процедуру освидетельствования. Перед тестированием он обязан:

Составить протокол об отстранении от управления автомобилем. Привлечь двух свидетелей или вести видеозапись, уведомив об этом водителя. Указать основания для подозрения (запах алкоголя, нарушение речи, неустойчивость и др.). Если хоть одно из этих требований не выполнено, водитель имеет право отказаться от теста, и такой отказ не будет считаться нарушением.

Как правильно проходит тестирование

Алкотестер должен быть опломбирован, а пломба — с четким клеймом проверки. Прибор включают только в присутствии водителя — нельзя дышать в уже активированное устройство. Мундштук должен быть новым, в индивидуальной упаковке. Если инспектор нарушает эти правила, тестирование может быть оспорено в суде.

Что делать, если алкотестер показал алкоголь

Если водитель уверен, что результат ошибочен, он не должен отказываться от медицинского освидетельствования. Его можно пройти в независимой клинике, но делать это нужно срочно. В редких случаях возможен сговор между медиками и инспекторами, но независимая экспертиза поможет доказать невиновность.

Как защитить себя от ложного обвинения

Следите за правильностью процедуры.

Требуйте протокол, свидетелей или видеозапись.

Проверяйте алкотестер перед тестом.

В случае положительного результата — требуйте медосвидетельствования.

Знание своих прав поможет избежать необоснованных штрафов и лишения прав.

Уточнения

Алкотестер — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.



