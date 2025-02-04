Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно

Несмотря на активное использование камер на дорогах, патрули ГАИ по-прежнему следят за соблюдением правил. Часто их можно встретить рядом с пешеходными переходами, где водители нередко совершают ошибки. Один из распространенных вопросов — на каком расстоянии от "зебры" можно останавливаться, чтобы не нарушить ПДД?
Согласно ПДД, запрещено останавливаться ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Многие понимают это правило буквально и стараются держаться на таком расстоянии. Однако стоит уточнить, что термин "остановка" в правилах означает преднамеренное прекращение движения на срок до пяти минут для посадки пассажиров или выгрузки багажа.
Пропуск пешехода под это определение не попадает. Формально водитель может остановиться вплотную к переходу, главное — чтобы передняя часть машины не заехала на разметку. Однако сотрудники ГАИ не рекомендуют подъезжать слишком близко: автомобилист на соседней полосе может не увидеть пешехода и сбить его.
Оптимальное расстояние для остановки — около 3 метров до "зебры". Это обеспечит хорошую видимость пешехода для других водителей и снизит риск аварии.
Кроме того, стоит учитывать, что пешеход не обязан менять скорость или траекторию движения, чтобы успеть перейти дорогу. Если водитель не пропустит его вовремя, ему грозит штраф от 1 500 до 2 500 рублей.
Помимо нарушений на пешеходных переходах, патрульные часто обращают внимание на:
Самый надежный способ — соблюдать ПДД, передвигаться на исправном автомобиле и избегать броского тюнинга. Тогда и шансов попасть под проверку будет гораздо меньше.
Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.
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