Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно

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Несмотря на активное использование камер на дорогах, патрули ГАИ по-прежнему следят за соблюдением правил. Часто их можно встретить рядом с пешеходными переходами, где водители нередко совершают ошибки. Один из распространенных вопросов — на каком расстоянии от "зебры" можно останавливаться, чтобы не нарушить ПДД?

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушки гуляют по городу

Ошибка, которую допускают водители

Согласно ПДД, запрещено останавливаться ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Многие понимают это правило буквально и стараются держаться на таком расстоянии. Однако стоит уточнить, что термин "остановка" в правилах означает преднамеренное прекращение движения на срок до пяти минут для посадки пассажиров или выгрузки багажа.

Пропуск пешехода под это определение не попадает. Формально водитель может остановиться вплотную к переходу, главное — чтобы передняя часть машины не заехала на разметку. Однако сотрудники ГАИ не рекомендуют подъезжать слишком близко: автомобилист на соседней полосе может не увидеть пешехода и сбить его.

Безопасная дистанция перед переходом

Оптимальное расстояние для остановки — около 3 метров до "зебры". Это обеспечит хорошую видимость пешехода для других водителей и снизит риск аварии.

Кроме того, стоит учитывать, что пешеход не обязан менять скорость или траекторию движения, чтобы успеть перейти дорогу. Если водитель не пропустит его вовремя, ему грозит штраф от 1 500 до 2 500 рублей.

За что ещё могут остановить сотрудники ГАИ

Помимо нарушений на пешеходных переходах, патрульные часто обращают внимание на:

Тюнинг — "глухую" тонировку, громкий выхлоп, самодельные спойлеры.

Старые авто — например, "Жигули" с заниженной подвеской.

Детей в машине — инспекторы проверяют наличие детских кресел.

Не пристегнутые ремни — как у водителя, так и у пассажиров.

Неадекватную манеру вождения — слишком медленное или, наоборот, агрессивное движение, хаотичное перестроение.

Проезд неровностей без притормаживания — это может указывать на нетрезвое состояние водителя.

Как не привлекать внимание ГАИ

Самый надежный способ — соблюдать ПДД, передвигаться на исправном автомобиле и избегать броского тюнинга. Тогда и шансов попасть под проверку будет гораздо меньше.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.



