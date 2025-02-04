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Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно

2:30
Авто

Несмотря на активное использование камер на дорогах, патрули ГАИ по-прежнему следят за соблюдением правил. Часто их можно встретить рядом с пешеходными переходами, где водители нередко совершают ошибки. Один из распространенных вопросов — на каком расстоянии от "зебры" можно останавливаться, чтобы не нарушить ПДД?

Девушки гуляют по городу
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушки гуляют по городу

Ошибка, которую допускают водители

Согласно ПДД, запрещено останавливаться ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Многие понимают это правило буквально и стараются держаться на таком расстоянии. Однако стоит уточнить, что термин "остановка" в правилах означает преднамеренное прекращение движения на срок до пяти минут для посадки пассажиров или выгрузки багажа.

Пропуск пешехода под это определение не попадает. Формально водитель может остановиться вплотную к переходу, главное — чтобы передняя часть машины не заехала на разметку. Однако сотрудники ГАИ не рекомендуют подъезжать слишком близко: автомобилист на соседней полосе может не увидеть пешехода и сбить его.

Безопасная дистанция перед переходом

Оптимальное расстояние для остановки — около 3 метров до "зебры". Это обеспечит хорошую видимость пешехода для других водителей и снизит риск аварии.

Кроме того, стоит учитывать, что пешеход не обязан менять скорость или траекторию движения, чтобы успеть перейти дорогу. Если водитель не пропустит его вовремя, ему грозит штраф от 1 500 до 2 500 рублей.

За что ещё могут остановить сотрудники ГАИ

Помимо нарушений на пешеходных переходах, патрульные часто обращают внимание на:

  • Тюнинг — "глухую" тонировку, громкий выхлоп, самодельные спойлеры.
  • Старые авто — например, "Жигули" с заниженной подвеской.
  • Детей в машине — инспекторы проверяют наличие детских кресел.
  • Не пристегнутые ремни — как у водителя, так и у пассажиров.
  • Неадекватную манеру вождения — слишком медленное или, наоборот, агрессивное движение, хаотичное перестроение.
  • Проезд неровностей без притормаживания — это может указывать на нетрезвое состояние водителя.

Как не привлекать внимание ГАИ

Самый надежный способ — соблюдать ПДД, передвигаться на исправном автомобиле и избегать броского тюнинга. Тогда и шансов попасть под проверку будет гораздо меньше.

Уточнения

Пешехо́дный перехо́д — специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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