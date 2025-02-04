Электромобиль или бензиновый авто? Разница в затратах вас удивит

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Владельцы электромобилей в 2024 году тратили на эксплуатацию своих машин в шесть раз меньше, чем водители авто с ДВС. Как заявил эксперт НТИ "Автонет" Алексей Турчаков в беседе с РИА Новости, экономия на передвижении превышает 100 тысяч рублей в год.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Сколько стоит содержать электромобиль

Средние ежемесячные расходы владельцев электрокаров составляют около 1 500 рублей, в то время как автомобилисты, использующие бензин или дизель, тратят примерно 9 000 рублей. Однако есть нюанс — электрокары требуют регулярной зарядки, которая может занимать до 5-6 часов ежедневно.

Эксперт рекомендует перед покупкой электромобиля оценить инфраструктуру: где ближайшие зарядные станции и есть ли возможность установить личную розетку. Наличие домашней зарядки избавляет от необходимости искать свободные колонки и позволяет заряжать авто ночью.

Дополнительные преимущества электромобилей

Меньше подвижных частей — ниже вероятность поломок.

Безопасность — электрокары реже воспламеняются при авариях.

Лучшая управляемость — низкий центр тяжести снижает риск опрокидывания.

Льготы для владельцев электромобилей в России

Правительство продлило бесплатный проезд по платным федеральным трассам до конца 2025 года для электромобилей, собранных в России. В Москве и некоторых регионах такие авто могут парковаться бесплатно.

Эти меры делают электрокары всё более выгодной альтернативой традиционным автомобилям.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).



