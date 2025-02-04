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Этот режим в авто поможет дышать чище, но может привести к сонливости

1:59
Авто

Вы открыли окно, надеясь вдохнуть свежий воздух, а вместо этого получили коктейль из выхлопных газов, пыли и городских запахов? В таких ситуациях помогает система рециркуляции воздуха. Но пользоваться ею нужно с умом, иначе можно создать себе дополнительные проблемы.

торпеда автомобиля
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
торпеда автомобиля

Как работает рециркуляция и зачем она нужна

Этот режим перекрывает доступ уличного воздуха, заставляя систему кондиционирования повторно прогонять уже находящийся в салоне воздух. Это особенно полезно в мегаполисах с загазованностью, в пробках и при поездках за городом, где много пыли и запахов удобрений.

Кроме того, рециркуляция снижает нагрузку на кондиционер и печку, помогая быстрее поддерживать комфортную температуру и экономить топливо.

Когда обязательно включать рециркуляцию

  • В пробках — чтобы не дышать выхлопными газами.
  • В тоннелях и на мостах — вентиляция не всегда справляется, а ветер может заносить грязь.
  • На загородных трассах — чтобы защититься от пыли, дыма и неприятных запахов.

Почему нельзя использовать этот режим постоянно

Чрезмерное использование рециркуляции снижает уровень кислорода в салоне, из-за чего появляется сонливость, головная боль и ухудшается концентрация. Поэтому периодически включайте приток свежего воздуха.

Также важно следить за чистотой салонного фильтра. Забитый фильтр превращается в рассадник бактерий и плесени, ухудшая качество воздуха в салоне. Менять его рекомендуется раз в год.

Как правильно пользоваться рециркуляцией

  1. Включайте режим только в действительно загрязненных местах.
  2. Не оставляйте его включенным на долгое время.
  3. Регулярно проветривайте салон.
  4. Меняйте салонный фильтр, чтобы не дышать бактериями.
  5. Следите за самочувствием — если стало душно, переключитесь на внешний воздух.

Уточнения

Вентиля́ция — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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