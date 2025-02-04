Этот режим в авто поможет дышать чище, но может привести к сонливости

Вы открыли окно, надеясь вдохнуть свежий воздух, а вместо этого получили коктейль из выхлопных газов, пыли и городских запахов? В таких ситуациях помогает система рециркуляции воздуха. Но пользоваться ею нужно с умом, иначе можно создать себе дополнительные проблемы.
Этот режим перекрывает доступ уличного воздуха, заставляя систему кондиционирования повторно прогонять уже находящийся в салоне воздух. Это особенно полезно в мегаполисах с загазованностью, в пробках и при поездках за городом, где много пыли и запахов удобрений.
Кроме того, рециркуляция снижает нагрузку на кондиционер и печку, помогая быстрее поддерживать комфортную температуру и экономить топливо.
Чрезмерное использование рециркуляции снижает уровень кислорода в салоне, из-за чего появляется сонливость, головная боль и ухудшается концентрация. Поэтому периодически включайте приток свежего воздуха.
Также важно следить за чистотой салонного фильтра. Забитый фильтр превращается в рассадник бактерий и плесени, ухудшая качество воздуха в салоне. Менять его рекомендуется раз в год.
Вентиля́ция — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
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