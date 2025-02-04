Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот простой шаг может продлить вашу жизнь — но многие о нём даже не задумываются
Перезагрузка с помощью тренировки: как спорт помогает победить усталость
Хотите оказаться в другой реальности? Это место в Боливии выглядит как фантазия
Российские пивовары регистрируют названия с европейским оттенком
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Чем обработать клубнику от болезней? Простые средства, которые есть у всех
Массаж сухой щеткой: реальная польза или маркетинговый миф
Кораллы могут перемещаться: исследование меняет представления о них
Не знали про этот лайфхак? Как правильно использовать стевию в выпечке

Неоригинальные фары на авто: мелкая экономия, большие проблемы

1:32
Авто

Желание сэкономить на автозапчастях может обернуться серьезными проблемами. Установка неоригинальных фар кажется выгодной, но такие детали ухудшают безопасность и эксплуатацию автомобиля. О возможных последствиях рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов в беседе с "Газета.Ru".

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Почему дешевые фары — плохая идея

По словам эксперта, главная проблема некачественной оптики — слабый световой поток. Дешевые материалы снижают эффективность освещения, что особенно опасно в темное время суток. Видимость ухудшается, а риск ДТП увеличивается.

Кроме того, такие фары часто быстро выходят из строя. Из-за низкого качества сборки и комплектующих они требуют частой замены, что приводит к дополнительным расходам и потере времени на ремонт.

Еще один скрытый риск — неправильная настройка

Некачественные фары могут освещать дорогу неравномерно, создавая слепые зоны. Это не только снижает безопасность водителя, но и мешает другим участникам движения, ослепляя встречные автомобили. Регулировка светового пучка также становится проблемой, так как неоригинальные детали не всегда соответствуют заводским спецификациям.

Таким образом, экономия на фарах может привести к гораздо более серьезным тратам и даже создать аварийные ситуации на дороге.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.


 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Сытные, но лёгкие: готовим вафли, которые не превратятся в лишние килограммы
Еда и рецепты
Сытные, но лёгкие: готовим вафли, которые не превратятся в лишние килограммы Аудио 
Популярное
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением

С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.

Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Последние материалы
Российские пивовары регистрируют названия с европейским оттенком
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Чем обработать клубнику от болезней? Простые средства, которые есть у всех
Массаж сухой щеткой: реальная польза или маркетинговый миф
Не знали про этот лайфхак? Как правильно использовать стевию в выпечке
Кораллы могут перемещаться: исследование меняет представления о них
Забудьте о тесноте: открытая планировка сделает дом просторным и функциональным
30 минут, которые изменят ваш день: как начать тренироваться без стресса
В Крыму могут привлечь мигрантов из Индии для работы в сфере туризма
Ошибки перед сном: какие напитки испортят вам ночь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.