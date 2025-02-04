Неоригинальные фары на авто: мелкая экономия, большие проблемы

Желание сэкономить на автозапчастях может обернуться серьезными проблемами. Установка неоригинальных фар кажется выгодной, но такие детали ухудшают безопасность и эксплуатацию автомобиля. О возможных последствиях рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов в беседе с "Газета.Ru".
По словам эксперта, главная проблема некачественной оптики — слабый световой поток. Дешевые материалы снижают эффективность освещения, что особенно опасно в темное время суток. Видимость ухудшается, а риск ДТП увеличивается.
Кроме того, такие фары часто быстро выходят из строя. Из-за низкого качества сборки и комплектующих они требуют частой замены, что приводит к дополнительным расходам и потере времени на ремонт.
Некачественные фары могут освещать дорогу неравномерно, создавая слепые зоны. Это не только снижает безопасность водителя, но и мешает другим участникам движения, ослепляя встречные автомобили. Регулировка светового пучка также становится проблемой, так как неоригинальные детали не всегда соответствуют заводским спецификациям.
Таким образом, экономия на фарах может привести к гораздо более серьезным тратам и даже создать аварийные ситуации на дороге.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.