Неоригинальные фары на авто: мелкая экономия, большие проблемы

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Желание сэкономить на автозапчастях может обернуться серьезными проблемами. Установка неоригинальных фар кажется выгодной, но такие детали ухудшают безопасность и эксплуатацию автомобиля. О возможных последствиях рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов в беседе с "Газета.Ru".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Фара

Почему дешевые фары — плохая идея

По словам эксперта, главная проблема некачественной оптики — слабый световой поток. Дешевые материалы снижают эффективность освещения, что особенно опасно в темное время суток. Видимость ухудшается, а риск ДТП увеличивается.

Кроме того, такие фары часто быстро выходят из строя. Из-за низкого качества сборки и комплектующих они требуют частой замены, что приводит к дополнительным расходам и потере времени на ремонт.

Еще один скрытый риск — неправильная настройка

Некачественные фары могут освещать дорогу неравномерно, создавая слепые зоны. Это не только снижает безопасность водителя, но и мешает другим участникам движения, ослепляя встречные автомобили. Регулировка светового пучка также становится проблемой, так как неоригинальные детали не всегда соответствуют заводским спецификациям.

Таким образом, экономия на фарах может привести к гораздо более серьезным тратам и даже создать аварийные ситуации на дороге.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.







