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Главные заблуждения о каршеринге: что на самом деле скрывает сервис

1:49
Авто

Объем российского рынка каршеринга уже превысил 60 млрд рублей, а в мегаполисах эта услуга стала привычной. Однако многие до сих пор сомневаются, стоит ли ей пользоваться. Исследование "Ситидрайва", проведенное среди 400 респондентов, выявило 5 ключевых барьеров, мешающих новичкам сесть за руль арендованного авто.

каршеринг
Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
каршеринг

1. Страх скрытых расходов

Многие боятся неожиданных платежей. Так, 15% опрошенных считают, что стоимость каршеринга слишком высока, а 16% переживают, что им придется оплачивать ущерб, которого они не причиняли.

2. Долгий поиск и сложное оформление

Для 14% пользователей поиск, бронирование и возврат машины кажутся слишком утомительными. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда грязь и снег мешают оценить состояние автомобиля.

3. Неуверенность за рулем

Каждый десятый респондент признался, что боится управлять арендованным авто. Особенно этот страх актуален для начинающих водителей.

4. Недоверие к состоянию машин

Главная причина отказа от каршеринга — опасения по поводу технического состояния автомобилей. 44% участников опроса считают, что машины могут быть неисправны, а риск поломки на дороге заставляет их выбирать личное авто или такси.

Несмотря на эти барьеры, рынок каршеринга продолжает развиваться. Компании делают сервис удобнее, повышают прозрачность тарифов и усиливают контроль за техническим состоянием машин. Возможно, в ближайшем будущем эти страхи останутся в прошлом.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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