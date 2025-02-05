Хотите выжить в ДТП? Держитесь подальше от этих автомобилей — статистика смертности пугает

Американские эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели исследование, в ходе которого выявили автомобили, чаще других попадающие в смертельные аварии.

Какие автомобили оказались самыми опасными

Ford Fiesta — 141 летальный исход на миллион ДТП.

Hyundai Accent — 116 смертей.

Fiat 500 — 95 смертей.

Hyundai Elantra — 89 смертей.

Kia Forte — 89 смертей.

Nissan Versa — 88 смертей.

Kia Rio — 87 смертей.

Ford Mustang GT Coupe — 81 смертельный случай.

Почему эти автомобили считаются опасными

Большинство моделей из списка — микроавтомобили и субкомпакты, которые хуже выдерживают удары в случае аварии. Их конструкция менее защищена, чем у более крупных автомобилей, что увеличивает риск летального исхода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

