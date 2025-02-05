Хотите выжить в ДТП? Держитесь подальше от этих автомобилей — статистика смертности пугает

Американские эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели исследование, в ходе которого выявили автомобили, чаще других попадающие в смертельные аварии.
Большинство моделей из списка — микроавтомобили и субкомпакты, которые хуже выдерживают удары в случае аварии. Их конструкция менее защищена, чем у более крупных автомобилей, что увеличивает риск летального исхода.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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