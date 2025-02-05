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Хотите выжить в ДТП? Держитесь подальше от этих автомобилей — статистика смертности пугает

Авто

Американские эксперты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели исследование, в ходе которого выявили автомобили, чаще других попадающие в смертельные аварии.

Какие автомобили оказались самыми опасными

  • Ford Fiesta — 141 летальный исход на миллион ДТП.
  • Hyundai Accent — 116 смертей.
  • Fiat 500 — 95 смертей.
  • Hyundai Elantra — 89 смертей.
  • Kia Forte — 89 смертей.
  • Nissan Versa — 88 смертей.
  • Kia Rio — 87 смертей.
  • Ford Mustang GT Coupe — 81 смертельный случай.

Почему эти автомобили считаются опасными

Большинство моделей из списка — микроавтомобили и субкомпакты, которые хуже выдерживают удары в случае аварии. Их конструкция менее защищена, чем у более крупных автомобилей, что увеличивает риск летального исхода.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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