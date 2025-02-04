Опытные водители тоже ошибаются: самые опасные промахи, которые могут стоить вам жизни

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Даже опытные водители не застрахованы от простых, но опасных ошибок, которые могут привести к аварийным ситуациям и дорогостоящему ремонту.

Фото: wikipedia by Bogdan M., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ диск

Какие ошибки встречаются чаще всего

Не до конца закрытый капот. При движении он может внезапно открыться, перекрыв обзор и повредив лобовое стекло.

Открытие двери без проверки потока. Ошибка, которая часто приводит к авариям, особенно в городе.

Непереключённый дальний свет. Это ослепляет водителей встречного транспорта и может спровоцировать ДТП.

Плохо закрученные колёсные болты или гайки. Неправильная затяжка крепежа может привести к потере колеса на ходу.

Игнорирование давления в шинах. Неправильное давление влияет на расход топлива, управляемость и износ резины.

Неправильная посадка за рулём. В случае ДТП неправильное положение может привести к тяжёлым травмам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

