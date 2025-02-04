Экзамен по вождению заваливают чаще всего из-за этих ошибок — проверьте себя

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Не всем удаётся получить водительские права с первого раза. Одни экзаменуемые не справляются с теорией, другие теряются при выполнении практических заданий. Однако большинство ошибок типичны, и их можно избежать.

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Какие ошибки встречаются чаще всего

Проблемы с манёврами.

Самые сложные упражнения:

Заезд задним ходом в бокс. Многие неправильно рассчитывают траекторию.

Параллельная парковка. Ошибки с углом захода или недостаточное расстояние до бордюра.

Эстакада. Чаще всего глохнет двигатель при старте в гору.

Ошибки при движении в городе. Новички путаются в приоритетах, неправильно проезжают перекрёстки или не уступают дорогу.

Ступор в сложной дорожной ситуации. В неожиданных ситуациях многие теряются, а инструктору приходится перехватывать управление.

Глохнущий двигатель. Это случается на старте, при трогании на подъёме или при резком переключении передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

