Экзамен по вождению заваливают чаще всего из-за этих ошибок — проверьте себя

Не всем удаётся получить водительские права с первого раза. Одни экзаменуемые не справляются с теорией, другие теряются при выполнении практических заданий. Однако большинство ошибок типичны, и их можно избежать.
Самые сложные упражнения:
Заезд задним ходом в бокс. Многие неправильно рассчитывают траекторию.
Параллельная парковка. Ошибки с углом захода или недостаточное расстояние до бордюра.
Эстакада. Чаще всего глохнет двигатель при старте в гору.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.