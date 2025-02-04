На авторазборках полно краденых запчастей: как сделать свою машину неинтересной для воров

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Если машина остаётся на улице, риски кражи деталей увеличиваются. Злоумышленники могут снять колёса, зеркала, фары, аккумулятор и другие элементы. Однако есть простые и эффективные меры, которые помогут обезопасить транспортное средство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Как предотвратить кражу деталей

Установить защитные крепления для фар. Можно также поставить сигнализацию, которая срабатывает при попытке снять детали.

Выбирать безопасное место парковки. Лучше не оставлять машину в безлюдных местах, а парковаться рядом с камерами наблюдения. Если кража всё же произошла, запись с видеонаблюдения поможет найти преступников.

Использовать "секретки" на колёсах. Это нестандартные болты, которые невозможно открутить обычным ключом.

Дополнительно закрепить уязвимые элементы. Особенно это касается зеркал, аккумулятора и колёс.

Ставить метки на съёмные детали. Многие воры не хотят связываться с помеченными запчастями, поскольку их сложнее продать.

Даже если нет возможности хранить машину в гараже, простые меры предосторожности помогут избежать кражи деталей. Главное — ставить автомобиль в безопасном месте, использовать защитные крепления и дополнительно укреплять важные элементы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

