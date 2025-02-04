На авторазборках полно краденых запчастей: как сделать свою машину неинтересной для воров

Если машина остаётся на улице, риски кражи деталей увеличиваются. Злоумышленники могут снять колёса, зеркала, фары, аккумулятор и другие элементы. Однако есть простые и эффективные меры, которые помогут обезопасить транспортное средство.
Даже если нет возможности хранить машину в гараже, простые меры предосторожности помогут избежать кражи деталей. Главное — ставить автомобиль в безопасном месте, использовать защитные крепления и дополнительно укреплять важные элементы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.