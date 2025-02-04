Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у

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Авторазборки — отличный способ сэкономить на ремонте, но далеко не все запчасти стоит приобретать в б/у состоянии. Некоторые детали могут оказаться ненадёжными, опасными или даже незаконными.

Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тормозные диски

Какие запчасти лучше покупать новыми

Двигатель. Велика вероятность, что он снят с угнанного автомобиля, а его состояние сложно проверить без полной разборки.

Тормозные детали. Колодки, диски и шланги могут быть изношены или повреждены, что напрямую влияет на безопасность.

Подвеска. Бывшие в употреблении амортизаторы, рычаги и стойки стабилизатора часто скрывают дефекты, влияющие на управляемость.

Генератор. Неисправный генератор может быстро выйти из строя, а его ремонт обойдётся дороже, чем покупка нового.

Стартер. Б/у стартер может иметь изношенные щётки и слабый привод, что приведёт к проблемам с запуском двигателя.

Компрессор кондиционера. Подержанные компрессоры часто имеют утечки или изношенные детали, что делает их неэффективными.

Что можно покупать на авторазборке

Лобовые и боковые стёкла.

Двери, пороги и кузовные панели.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

