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Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у

1:38
Авто

Авторазборки — отличный способ сэкономить на ремонте, но далеко не все запчасти стоит приобретать в б/у состоянии. Некоторые детали могут оказаться ненадёжными, опасными или даже незаконными.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Какие запчасти лучше покупать новыми

  • Двигатель. Велика вероятность, что он снят с угнанного автомобиля, а его состояние сложно проверить без полной разборки.
  • Тормозные детали. Колодки, диски и шланги могут быть изношены или повреждены, что напрямую влияет на безопасность.
  • Подвеска. Бывшие в употреблении амортизаторы, рычаги и стойки стабилизатора часто скрывают дефекты, влияющие на управляемость.
  • Генератор. Неисправный генератор может быстро выйти из строя, а его ремонт обойдётся дороже, чем покупка нового.
  • Стартер. Б/у стартер может иметь изношенные щётки и слабый привод, что приведёт к проблемам с запуском двигателя.
  • Компрессор кондиционера. Подержанные компрессоры часто имеют утечки или изношенные детали, что делает их неэффективными.

Что можно покупать на авторазборке

  • Лобовые и боковые стёкла.
  • Двери, пороги и кузовные панели.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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