Авторазборка может сыграть с вами злую шутку — эти запчасти нельзя покупать б/у
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Авторазборки — отличный способ сэкономить на ремонте, но далеко не все запчасти стоит приобретать в б/у состоянии. Некоторые детали могут оказаться ненадёжными, опасными или даже незаконными.
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски
Какие запчасти лучше покупать новыми
- Двигатель. Велика вероятность, что он снят с угнанного автомобиля, а его состояние сложно проверить без полной разборки.
- Тормозные детали. Колодки, диски и шланги могут быть изношены или повреждены, что напрямую влияет на безопасность.
- Подвеска. Бывшие в употреблении амортизаторы, рычаги и стойки стабилизатора часто скрывают дефекты, влияющие на управляемость.
- Генератор. Неисправный генератор может быстро выйти из строя, а его ремонт обойдётся дороже, чем покупка нового.
- Стартер. Б/у стартер может иметь изношенные щётки и слабый привод, что приведёт к проблемам с запуском двигателя.
- Компрессор кондиционера. Подержанные компрессоры часто имеют утечки или изношенные детали, что делает их неэффективными.
Что можно покупать на авторазборке
- Лобовые и боковые стёкла.
- Двери, пороги и кузовные панели.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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