Машина в идеальном состоянии, но не продаётся? Одна деталь может отпугивать всех покупателей

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Продажа автомобиля на вторичном рынке не всегда проходит легко. Покупатели выбирают машину внимательно, и некоторые факторы могут отпугнуть их от сделки.

Фото: pixabay.com/photos автомобиль

Какие проблемы мешают быстрой продаже авто

Завышенная цена. Даже если машина в отличном состоянии, неоправданно высокая стоимость отпугивает покупателей. Реальная рыночная цена — ключ к успешной продаже.

Большой пробег. Многие опасаются авто с высокой цифрой на одометре, так как это может говорить об износе или использовании в такси.

Непопулярная трансмиссия. Большинство предпочитает автомат или механику, тогда как роботизированные КПП часто вызывают настороженность.

Малолитражный двигатель. Компактные моторы воспринимаются как слабые и ненадёжные, что усложняет продажу.

Автомобиль после ДТП. Даже после качественного ремонта следы аварийного прошлого могут отпугнуть покупателей.

Чтобы ускорить продажу, важно адекватно оценить авто, учитывать предпочтения покупателей и честно указывать его состояние. Если машина после ДТП, стоит подготовить документы о ремонте, а если у неё редкая КПП — объяснить её преимущества.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

