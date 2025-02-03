Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Волков: в 2025 году автокредиты станут еще менее доступными
Этот ночной недуг увеличивает риск диабета: многие даже не подозревают об опасности
Готовлю тесто заранее и больше не трачу время на замес! Попробуйте и вы
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?
Даже руки не пожали. Бетербиев и Бивол встретились перед реваншем
Быстрые и безопасные покупки: как ИИ может улучшить сферу обслуживания в России?
Можно ли выиграть миллион в лотерее? Эксперт оценил шансы любителей попытать удачу
Сближение России и США приводит к ещё большим разногласиям, — депутат Журова
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой

Как по состоянию шин определить неисправности автомобиля

1:21
Авто

Состояние шин может многое рассказать о скрытых проблемах автомобиля. Износ протектора — это не просто следствие эксплуатации, а важный индикатор неисправностей в ходовой части.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Какие проблемы можно выявить по шинам

  • Износ по типу "зубьев пилы". Указывает на изношенные шаровые опоры, ступичные подшипники или резинометаллические шарниры.
  • "Проплешины" на протекторе. Часто связаны с износом амортизаторов — колесо не полностью касается дороги, что приводит к неравномерному стиранию резины.
  • Стирание с одной стороны. Проблема, связанная с неправильным углом установки колёс или неисправностями в подвеске.

Почему важно следить за состоянием шин

Шины не только обеспечивают сцепление с дорогой, но и помогают вовремя обнаружить неисправности подвески. Если на протекторе появились нестандартные зоны износа, лучше сразу обратиться в сервис — это поможет избежать дорогостоящего ремонта и сделать управление автомобилем безопаснее.

Итог: шины — индикатор скрытых проблем

Своевременная проверка состояния шин поможет выявить неисправности подвески, подшипников и амортизаторов. Следить за износом протектора — значит предотвращать более серьёзные поломки автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Туризм
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом? Аудио 
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Авто
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением Аудио 
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Популярное
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?

"Аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае», – заявил Кириенко.

Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Последние материалы
Загрязнение Байкала: кто заплатит за ущерб 2,7 млн рублей?
4 февраля: День запрета пыток, Табель о рангах и Ялтинская конференция
Как дожить до 111 лет? Секрет долголетия раскрыла счастливая испанка
Какое блюдо заменит объятия любимого? Учёные сделали неожиданное открытие
Лицо как у 20-летней вам гарантировано! Секрет упругой кожи от 54-летней модели
Какую одежду выбросить из гардероба? Стилист назвал главные антитренды сезона
Почему холостяки страдают? Учёные сломали известный стереотип в пух и прах
Забудьте о привычном: как превратить кефир и творог в идеальные лепешки за 15 минут
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.