Как по состоянию шин определить неисправности автомобиля

Состояние шин может многое рассказать о скрытых проблемах автомобиля. Износ протектора — это не просто следствие эксплуатации, а важный индикатор неисправностей в ходовой части.
Шины не только обеспечивают сцепление с дорогой, но и помогают вовремя обнаружить неисправности подвески. Если на протекторе появились нестандартные зоны износа, лучше сразу обратиться в сервис — это поможет избежать дорогостоящего ремонта и сделать управление автомобилем безопаснее.
Своевременная проверка состояния шин поможет выявить неисправности подвески, подшипников и амортизаторов. Следить за износом протектора — значит предотвращать более серьёзные поломки автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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