Эти способы экономии на авто могут привести к поломке

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Экономия на обслуживании автомобиля может обернуться серьёзными проблемами и дорогостоящим ремонтом. Некоторые методы, кажущиеся безобидными, разрушают двигатель, топливную систему и кузов.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Что нельзя делать, даже ради экономии

Использование бензина АИ-92 вместо АИ-95. Если мотор рассчитан на более высокое октановое число, переход на АИ-92 ухудшает работу двигателя и повреждает топливную систему.

Экономия на охлаждающей жидкости. Дешёвый или старый антифриз может привести к перегреву двигателя и разрушению термостата.

Игнорирование мойки кузова. Загрязнения разрушают лакокрасочное покрытие, провоцируя коррозию.

Покупка дешёвых запчастей. Неоригинальные или некачественные детали увеличивают риск поломки и часто служат намного меньше.

Покупка дешёвых запчастей. Неоригинальные или некачественные детали увеличивают риск поломки и часто служат намного меньше. Использование дешёвого моторного масла. Это приводит к ускоренному износу двигателя и снижению его ресурса.

Итог: экономия может обойтись дороже

Некоторые способы снизить затраты на автомобиль оказываются опасными. Лучше выбирать качественные расходники, заправляться подходящим топливом и не пренебрегать уходом за машиной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

