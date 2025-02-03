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Эти способы экономии на авто могут привести к поломке

1:21
Авто

Экономия на обслуживании автомобиля может обернуться серьёзными проблемами и дорогостоящим ремонтом. Некоторые методы, кажущиеся безобидными, разрушают двигатель, топливную систему и кузов.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Что нельзя делать, даже ради экономии

  • Использование бензина АИ-92 вместо АИ-95. Если мотор рассчитан на более высокое октановое число, переход на АИ-92 ухудшает работу двигателя и повреждает топливную систему.
  • Экономия на охлаждающей жидкости. Дешёвый или старый антифриз может привести к перегреву двигателя и разрушению термостата.
  • Игнорирование мойки кузова. Загрязнения разрушают лакокрасочное покрытие, провоцируя коррозию.
    Покупка дешёвых запчастей. Неоригинальные или некачественные детали увеличивают риск поломки и часто служат намного меньше.
  • Использование дешёвого моторного масла. Это приводит к ускоренному износу двигателя и снижению его ресурса.

Итог: экономия может обойтись дороже

Некоторые способы снизить затраты на автомобиль оказываются опасными. Лучше выбирать качественные расходники, заправляться подходящим топливом и не пренебрегать уходом за машиной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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