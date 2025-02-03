Эти ошибки при проверке масла могут привести к поломке двигателя

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Проверка уровня масла — простая, но важная процедура, которая помогает избежать серьёзных проблем с двигателем. Однако многие водители совершают типичные ошибки, из-за которых данные оказываются неточными.

Почему важно проверять масло правильно

Неправильные замеры могут привести к лишнему доливу масла, что провоцирует избыточное давление в системе. Это способно повредить сальники и прокладки, увеличивая риск поломки двигателя.

Главные ошибки водителей

Проверка на холодном двигателе. Масло расширяется при нагреве, поэтому на холоде уровень кажется ниже, чем есть на самом деле. Оптимально прогреть двигатель, затем подождать 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон.

Замер на неровной поверхности. Если автомобиль стоит под уклоном, показания уровня масла будут искажены. Проверку следует проводить на ровной площадке.

Игнорирование инструкции. Важно учитывать рекомендации производителя — у некоторых машин проверку проводят на горячем двигателе, у других — на холодном.

Итог: как правильно измерять уровень масла

Чтобы получить точные показания, нужно:

Прогреть двигатель и подождать 5-10 минут.

Проводить замеры на ровной поверхности.

Следовать рекомендациям производителя.

Это сохранит ресурс двигателя и поможет избежать лишних проблем с масляной системой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

