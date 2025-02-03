Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой закон вернулся в виде фарса — в Канаде запрещают американс
Какие приправы лучше всего использовать при запекании курицы
Эти средства помогут скрыть отросшие корни за несколько минут
Медведев заявил о хищении 100 миллиардов долларов: Зеленский — новый "голубой воришка"
Купили Samsung Galaxy S25? Он может не работать в России
Этническая чистка или помощь? Реакция на предложение Трампа о переселении палестинцев
Тайна древнего извержения: как люди пережили катастрофу страшнее Помпей
В Белом доме объяснили, в чём Канада ошибается насчёт повышения таможенных пошлин
Заложницы фермы для выработки яйцеклеток были спасены в Грузии

Эти ошибки при проверке масла могут привести к поломке двигателя

1:28
Авто

Проверка уровня масла — простая, но важная процедура, которая помогает избежать серьёзных проблем с двигателем. Однако многие водители совершают типичные ошибки, из-за которых данные оказываются неточными.

Почему важно проверять масло правильно

Неправильные замеры могут привести к лишнему доливу масла, что провоцирует избыточное давление в системе. Это способно повредить сальники и прокладки, увеличивая риск поломки двигателя.

Главные ошибки водителей

  • Проверка на холодном двигателе. Масло расширяется при нагреве, поэтому на холоде уровень кажется ниже, чем есть на самом деле. Оптимально прогреть двигатель, затем подождать 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон.
  • Замер на неровной поверхности. Если автомобиль стоит под уклоном, показания уровня масла будут искажены. Проверку следует проводить на ровной площадке.
  • Игнорирование инструкции. Важно учитывать рекомендации производителя — у некоторых машин проверку проводят на горячем двигателе, у других — на холодном.

Итог: как правильно измерять уровень масла

Чтобы получить точные показания, нужно:

  • Прогреть двигатель и подождать 5-10 минут.
  • Проводить замеры на ровной поверхности.
  • Следовать рекомендациям производителя.

Это сохранит ресурс двигателя и поможет избежать лишних проблем с масляной системой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Еда и рецепты
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки Аудио 
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Экономика и бизнес
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Трамп разорит пошлинами Мексику и Канаду, а Китай станет могущественнее Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Фальшивый паспорт и исчезнувшие дроны: расследование кражи на 20 миллионов
Мать года Оксана Самойлова подбила детей на кражу в супермаркете
Старинный польский курорт, в котором отдыхали и лечились короли и принцессы
Без этой подкормки голубика не даст урожая – когда и чем удобрять
Разведённая Алсу отправилась в ночной клуб вместе с певицей Зарой
Тоскующая по сыну Агата Муцениеце ищет утешение в дочери: ты же моя семья?
Максим Галкин* вернулся к семье: как юморист проводит время с женой и детьми
Экс-солистка группы Reflex чуть не утонула в ванной: меня сегодняшней могло бы и не быть
Министры ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче нефти
Курильщики кальянов и вейпов в 30 раз чаще болеют раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.