Эти ошибки при проверке масла могут привести к поломке двигателя

Проверка уровня масла — простая, но важная процедура, которая помогает избежать серьёзных проблем с двигателем. Однако многие водители совершают типичные ошибки, из-за которых данные оказываются неточными.
Неправильные замеры могут привести к лишнему доливу масла, что провоцирует избыточное давление в системе. Это способно повредить сальники и прокладки, увеличивая риск поломки двигателя.
Чтобы получить точные показания, нужно:
Это сохранит ресурс двигателя и поможет избежать лишних проблем с масляной системой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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