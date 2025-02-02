В каких случаях стоит переплачивать за премиальное топливо

Считается, что премиальный бензин помогает избавиться от нагара в двигателе, но действительно ли это так? Исследования показали, что топливо с моющими присадками действительно очищает мотор, но не во всех случаях.
Эффективность такого бензина зависит от типа системы впрыска. Лучше всего очищение происходит у моторов с распределённым впрыском, где топливо успевает смешаться с воздухом перед попаданием в цилиндры.
На некоторых АЗС можно найти горючее с очищающими компонентами, которое стоит дороже обычного, но помогает продлить ресурс двигателя. Чтобы поддерживать мотор в чистоте, рекомендуется заливать такое топливо несколько раз в месяц.
Эксперименты показали, что при регулярном применении бензин с присадками даёт двойной эффект:
Если у автомобиля мотор с распределённым впрыском, периодическое использование топлива с моющими свойствами действительно помогает избавиться от нагара и сохранить двигатель в хорошем состоянии. В остальных случаях эффект будет незначительным.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.