Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы 3 ключевых витамина, которые продлевают молодость после 40
Что пить во время магнитных бурь, чтобы не страдать от головной боли и давления
Как вернуть к жизни вымерзшую розу
Почему в холодильнике появилась вода и неприятный запах? Вы забыли об одной важной детали
Где россиян встречают с радушием — впечатления путешественницы от поездок в 12 стран
Опасность на пляже: в Ирландии выбросило мертвого финвала
Как определить, нужен ли вашей коже увлажняющий или питательный крем?
Простое упражнение, которое улучшит вашу сексуальную жизнь
Как преодолеть синдром отложенной жизни

В каких случаях стоит переплачивать за премиальное топливо

1:27
Авто

Считается, что премиальный бензин помогает избавиться от нагара в двигателе, но действительно ли это так? Исследования показали, что топливо с моющими присадками действительно очищает мотор, но не во всех случаях.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Как топливо влияет на чистоту двигателя

Эффективность такого бензина зависит от типа системы впрыска. Лучше всего очищение происходит у моторов с распределённым впрыском, где топливо успевает смешаться с воздухом перед попаданием в цилиндры.

Когда стоит использовать бензин с присадками

На некоторых АЗС можно найти горючее с очищающими компонентами, которое стоит дороже обычного, но помогает продлить ресурс двигателя. Чтобы поддерживать мотор в чистоте, рекомендуется заливать такое топливо несколько раз в месяц.

Что даёт использование премиального бензина

Эксперименты показали, что при регулярном применении бензин с присадками даёт двойной эффект:

  • Снижает нагар, предотвращая преждевременный износ двигателя.
  • Повышает мощность и экономичность, улучшая характеристики автомобиля.

Итог: стоит ли переплачивать за бензин с присадками

Если у автомобиля мотор с распределённым впрыском, периодическое использование топлива с моющими свойствами действительно помогает избавиться от нагара и сохранить двигатель в хорошем состоянии. В остальных случаях эффект будет незначительным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Клопы больше не вернутся: четыре проверенных способа избавиться от них навсегда
Недвижимость
Клопы больше не вернутся: четыре проверенных способа избавиться от них навсегда Аудио 
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Домашние животные
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак Аудио 
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет
Экономика и бизнес
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Как обработать смородину весной для защиты от вредителей?
Что делать, если инспектор требует карту памяти с видеорегистратора: права и обязанности водителя
Как устранить промерзание углов в доме: детальное руководство
Новая находка в некрополе Таркинии меняет историю этрусков
Психолог объяснила, почему зависть может быть полезной
Турция — страна кошек: причины необычного отношения к ним
Стали известны детали райдера Гоши Куценко
Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Дайверы не нашли мазута на дне Чёрного моря у Анапы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.