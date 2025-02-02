Bosch представила систему спасения для мотоциклистов

Компания Bosch представила интеллектуальную систему экстренного реагирования Help Connect, которая призвана повысить безопасность мотоциклистов. Разработка получила неофициальное название "цифровой ангел-хранитель" и способна автоматически определять аварии и мгновенно вызывать помощь.
Help Connect использует инерционный датчик мотоцикла, который анализирует ускорение, наклоны, скорость и положение транспортного средства до 100 раз в секунду. Это позволяет системе отличать падение на парковке от серьёзного ДТП.
При аварии Help Connect автоматически оповещает экстренные службы через сервисы Bosch и передаёт точное местоположение мотоциклиста через его смартфон.
Bosch сделал важный шаг в повышении безопасности на дорогах. Система Help Connect поможет сократить время реагирования служб спасения и снизить смертность среди мотоциклистов в экстренных ситуациях.
Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем, главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров прямое управление передним поворотным колесом.
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