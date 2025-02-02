Как сэкономить на техобслуживании авто без потери качества

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Регулярное техническое обслуживание автомобиля — необходимость, но его стоимость может быть весьма высокой. Особенно дорого обходятся расходные материалы, такие как машинное масло, фильтры и запчасти. Однако есть несколько простых способов сократить расходы, не жертвуя качеством обслуживания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Сравнивайте стоимость услуг

Перед визитом в сервисный центр стоит изучить цены в нескольких СТО. Разброс стоимости на одни и те же услуги может быть значительным, поэтому сравнение предложений поможет выбрать оптимальный вариант.

Меняйте масло самостоятельно

Некоторые процедуры техобслуживания можно выполнить самостоятельно. Например, замена масла и масляного фильтра не требует специальных навыков, а экономия на этом может быть ощутимой, так как в сервисах эти работы часто оцениваются выше их реальной стоимости.

Покупайте расходники сами

На СТО нередко используют более дорогие запчасти и расходные материалы. Покупка масел, фильтров и других комплектующих самостоятельно позволит избежать лишних наценок и снизить итоговую стоимость ТО.

Итог: ТО без переплат — это реально

Экономить на техобслуживании можно без ущерба для качества, если заранее сравнивать цены, выполнять простые процедуры самостоятельно и покупать расходники отдельно. Эти несложные шаги помогут избежать лишних затрат и продлить срок службы автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

