Эти машины ломаются чаще всего – рейтинг ненадёжных коробок передач

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Составили рейтинг современных автомобилей, в которых чаще всего возникают проблемы с коробкой передач. В список попали модели, у которых трансмиссия выходит из строя быстрее остальных.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Антирейтинг автомобилей с проблемными коробками передач

Nissan Sentra (2013-2014) — проблемы с трансмиссией начинаются на пробеге от 108 000 до 164 000 км. Альтернативой называют Toyota Corolla (2012-2015). Nissan Versa Note (2014) — коробка выходит из строя после 90 000 км пробега. В качестве надёжного аналога эксперты рекомендуют Kia Soul (2015). GMC Acadia (2008-2010) — неисправности трансмиссии фиксируются между 156 000 и 235 000 км. Nissan Pathfinder (2014) — проблемы с коробкой появляются на пробеге от 80 000 до 120 000 км. Ford Focus (2012-2015) — владельцы сталкиваются с поломками уже после 48 000 — 130 000 км пробега. Надёжной альтернативой снова называется Toyota Corolla (2012-2015).

Итог: слабые коробки передач и надёжные альтернативы

Наибольшее число проблем с трансмиссией выявлено у Nissan и Ford, в то время как Toyota Corolla (2012-2015) и Kia Soul (2015) доказали свою надёжность. При выборе автомобиля с пробегом важно учитывать ресурс коробки передач, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

