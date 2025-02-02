Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мышцы ноют после бега: стоит ли продолжать или пора делать паузу
Нюансы выбора кухни, о которых никто не говорит
Импорт грузинского виски в Россию взлетел до рекордного уровня
Какие цвета помад подходят женщинам после 30 лет? Советы по макияжу
Александр Петров купил коттедж в элитном посёлке, где стоимость жилья начинается от 50 миллионов рублей
Брокколи как суперфуд: в чём секрет эффективности при регулярном питании?
Острую пищу обожают во всём мире, но так ли она безопасна?
Тайна маленького замка: что скрывают римские артефакты из Германии
Рецепт быстрого и полезного блюда на ужин

Jeep рассматривает отказ от названия Cherokee после критики

1:27
Авто

Компания Jeep рассматривает возможность переименования моделей, носящих название Cherokee, после призывов представителей одноимённого племени. Ещё в 2021 году вождь Чак Хоскин-младший заявил, что использование названия Cherokee на автомобилях не является честью для его народа и призвал корпорации отказаться от эксплуатации культурных символов коренных американцев.

Jeep Grand Cherokee
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jeep Grand Cherokee

Диалог и возможные изменения

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес отметил, что компания открыта к диалогу и готова рассмотреть вариант смены названия. Это заявление подтверждает стремление Jeep уважительно относиться к культуре коренных народов.

Будущее моделей Cherokee

В 2023 году Jeep прекратил производство модели Cherokee, однако Grand Cherokee остаётся в модельной линейке. По слухам, в 2025 году компания представит новый гибридный внедорожник, который, вероятно, заменит Cherokee, но уже под другим именем.

Итог: Jeep адаптирует стратегию под новые реалии

Рассматривая отказ от названия Cherokee, Jeep следует современным тенденциям, связанным с этическим использованием культурных наименований. Ожидается, что новая модель 2025 года станет продолжением наследия бренда, но уже без спорного названия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Овощи
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать? Аудио 
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Последние материалы
Острую пищу обожают во всём мире, но так ли она безопасна?
Тайна маленького замка: что скрывают римские артефакты из Германии
Рецепт быстрого и полезного блюда на ужин
Как вернуть 13% с расходов на отделку квартиры? Все подробности
Рене Зеллвегер объяснила феномен популярности Бриджит Джонс
Никита Михалков крестил правнука от самой красивой внучки
Где и кем выгодно работать в России — результаты исследования зарплат в январе
Toyota Corolla 2026: обновленный дизайн и гибридные технологии
Не совершайте ошибок: вот какой макияж не стоит делать после 30
Цены и популярность: как изменился спрос на горнолыжные курорты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.