Jeep рассматривает отказ от названия Cherokee после критики

Компания Jeep рассматривает возможность переименования моделей, носящих название Cherokee, после призывов представителей одноимённого племени. Ещё в 2021 году вождь Чак Хоскин-младший заявил, что использование названия Cherokee на автомобилях не является честью для его народа и призвал корпорации отказаться от эксплуатации культурных символов коренных американцев.
Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес отметил, что компания открыта к диалогу и готова рассмотреть вариант смены названия. Это заявление подтверждает стремление Jeep уважительно относиться к культуре коренных народов.
В 2023 году Jeep прекратил производство модели Cherokee, однако Grand Cherokee остаётся в модельной линейке. По слухам, в 2025 году компания представит новый гибридный внедорожник, который, вероятно, заменит Cherokee, но уже под другим именем.
Рассматривая отказ от названия Cherokee, Jeep следует современным тенденциям, связанным с этическим использованием культурных наименований. Ожидается, что новая модель 2025 года станет продолжением наследия бренда, но уже без спорного названия.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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