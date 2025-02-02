Jeep рассматривает отказ от названия Cherokee после критики

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Компания Jeep рассматривает возможность переименования моделей, носящих название Cherokee, после призывов представителей одноимённого племени. Ещё в 2021 году вождь Чак Хоскин-младший заявил, что использование названия Cherokee на автомобилях не является честью для его народа и призвал корпорации отказаться от эксплуатации культурных символов коренных американцев.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jeep Grand Cherokee

Диалог и возможные изменения

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес отметил, что компания открыта к диалогу и готова рассмотреть вариант смены названия. Это заявление подтверждает стремление Jeep уважительно относиться к культуре коренных народов.

Будущее моделей Cherokee

В 2023 году Jeep прекратил производство модели Cherokee, однако Grand Cherokee остаётся в модельной линейке. По слухам, в 2025 году компания представит новый гибридный внедорожник, который, вероятно, заменит Cherokee, но уже под другим именем.

Итог: Jeep адаптирует стратегию под новые реалии

Рассматривая отказ от названия Cherokee, Jeep следует современным тенденциям, связанным с этическим использованием культурных наименований. Ожидается, что новая модель 2025 года станет продолжением наследия бренда, но уже без спорного названия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

