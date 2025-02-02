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Tesla снижает цены: Model Q станет доступным электрокаром

1:36
Авто

Компания Tesla официально объявила о планах выпустить более доступные электромобили в первой половине 2025 года. Ожидается, что новинка, предположительно получившая название Model Q, будет стоить около 30 000 долларов.

Tesla Model S
Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model S

Компактный и экономичный электрокроссовер

Model Q станет компактным кроссовером длиной менее 4 метров, что сделает его самой маленькой моделью Tesla. Он будет на треть легче Model 3 и вдвое дешевле в производстве. Автомобиль получит варианты с одним и двумя электромоторами, а запас хода составит до 500 км на одном заряде.

Доступность и производство

Производство Model Q планируется организовать на существующих заводах компании. Tesla применит платформу следующего поколения, что позволит снизить себестоимость и ускорить выпуск новинки на рынок.

Новый шаг к массовому электромобилю

Илон Маск ранее заявлял, что Tesla стремится сделать электромобили доступными для широкой аудитории. Model Q станет важной частью этой стратегии, предлагая высокие технологии, увеличенный запас хода и привлекательную цену.

Итог: доступный электромобиль от Tesla уже близко

Model Q станет самым доступным электрокроссовером Tesla, предлагая компактные размеры, экономичное производство и увеличенный запас хода. Этот шаг может изменить рынок и ускорить массовый переход на электрический транспорт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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