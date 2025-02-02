Toyota Prius 2025: экологичный, умный и высокотехнологичный

Компания Toyota обновила гибридный хэтчбек Prius, сделав его ещё более эффективным и технологичным. Модель 2025 года получила увеличенный запас хода на электротяге, новую систему гео-ограждения, расширенные функции безопасности и современные цифровые решения.
Благодаря модернизированной тяговой батарее Prius 2025 способен проезжать до 110 км в городском цикле без включения бензинового двигателя. Это позволит владельцам совершать ежедневные поездки с минимальным расходом топлива и сниженным уровнем выбросов.
Инновационная система анализирует дорожные условия с помощью облачной навигации и автоматически переключает автомобиль в электрический режим при въезде в зоны с ограничением шума и выбросов. Это помогает соблюдать экологические нормы и экономить энергию.
Prius 2025 получил обновлённый комплекс Toyota Safety Sense, включающий:
Toyota пока не объявила стоимость модели, но подробности станут известны ближе к старту продаж.
Обновлённый Toyota Prius 2025 года сочетает увеличенный запас хода, передовые технологии и улучшенные системы безопасности, предлагая комфорт и эффективность для современных водителей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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