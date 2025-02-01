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Toyota снова лидер среди автопроизводителей, но продажи падают

1:39
Авто

В 2024 году Toyota Motor Corporation реализовала 10,8 миллиона автомобилей, удержав мировое лидерство пятый год подряд. Однако продажи снизились на 3,7% по сравнению с предыдущим годом.

Toyota RAV4 2026
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota RAV4 2026

Причины снижения продаж

Несмотря на сохранение лидерства, Toyota столкнулась с рядом факторов, негативно повлиявших на объёмы реализации:

  • Снижение спроса в Японии и Китае. В Японии проблемы с сертификацией, особенно у дочернего бренда Daihatsu, привели к падению продаж. В Китае спрос упал на 6,9% из-за обострившейся ценовой конкуренции.
  • Рост популярности гибридов. В Северной Америке и Европе увеличился интерес к гибридным моделям, таким как Camry, Corolla и RAV4, что помогло Toyota компенсировать часть потерь.

Доля гибридов и электромобилей

Toyota продолжает укреплять позиции в сегменте электрифицированных автомобилей:

  • Гибридные модели составили 40,8% от всех проданных автомобилей.
  • Электромобили на батареях заняли лишь 1,4% в структуре продаж.

Итог: гибриды спасают позиции Toyota

Несмотря на общее снижение продаж, Toyota удерживает мировое первенство за счёт широкой линейки автомобилей и репутации надёжного производителя. Высокий спрос на гибриды позволил компании сгладить падение в традиционных сегментах и продолжить адаптацию к новым рыночным условиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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