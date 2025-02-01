Toyota снова лидер среди автопроизводителей, но продажи падают

В 2024 году Toyota Motor Corporation реализовала 10,8 миллиона автомобилей, удержав мировое лидерство пятый год подряд. Однако продажи снизились на 3,7% по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на сохранение лидерства, Toyota столкнулась с рядом факторов, негативно повлиявших на объёмы реализации:
Toyota продолжает укреплять позиции в сегменте электрифицированных автомобилей:
Несмотря на общее снижение продаж, Toyota удерживает мировое первенство за счёт широкой линейки автомобилей и репутации надёжного производителя. Высокий спрос на гибриды позволил компании сгладить падение в традиционных сегментах и продолжить адаптацию к новым рыночным условиям.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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